Slovenija dobiva kibernetsko vadbišče, dokončano bo prihodnje leto

Minister za obrambo Matej Tonin je danes sprejel veleposlanico ZDA v Sloveniji Lyndo Blanchard, s katero sta govorila o projektu izgradnje kibernetskega poligona, ki bo namenjen usposabljanju strokovnjakov za kibernetsko varnost, ter si skupaj ogledala njegove prostore.

Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, bo kibernetski poligon namenjen sodelovanju in izvajanju vaj v kibernetskem prostoru, testiranju opreme in omrežij, preiskavi incidentov, usposabljanju posameznikov in enot ter pridobivanju kadra. Prostori za poligon so tako rekoč že urejeni, dobava opreme pa je načrtovana v drugi polovici prihodnjega leta.

Nakup najsodobnejšega sistema sistema kibernetskega vadbišča v višini 12,7 milijona evrov je omogočila pomoč ameriškega Evropskega poveljstva preko pisarne ameriškega veleposlaništva za obrambno sodelovanje, so sporočili z ameriškega veleposlaništva.

Ta pobuda ameriško-slovenskega dvostranskega obrambnega sodelovanja bo omogočala tudi učinkovito zoperstavljanje zlonamernim kibernetskim napadom in s tem omogočila varnejšo komunikacijo znotraj zveze NATO in Evropske unije, so poudarili.

Tonin je poudaril, da igra v današnjem svetu kibernetski prostor zelo pomembno vlogo, saj kibernetski napad lahko ohromi državo, kot se je to zgodilo v Estoniji. "Zelo smo zadovoljni, da nam naši zavezniki pomagajo pri izgradnji naših obrambnih kibernetskih zmogljivosti. Poleg države bodo lahko tudi podjetja v Sloveniji testirala svoje mreže in jih delala bolj odporne na kibernetske napade. To je pomemben korak naprej pri kibernetski varnosti," je, kot so sporočili z ministrstva, dejal Tonin.