Slovenija dobiva nov center za nadzor prometa na morju

Plovba v slovenskem morju bo kmalu varnejša. Slovenija namreč dobiva nov center za nadzor prometa na morju. Ta bo ključnega pomena predvsem v kriznih razmerah. Pritisk na majhno in plitvo slovensko morje je predvsem zaradi koprskega pristanišča precej velik, nesreče niso izključene in so se že dogajale. Od zdaj pa bodo lahko pristojni bolje nadzirali stanje in se hitreje odzivali.

