Slovenija dokončno izstopila iz programa boxer

Vlada je septembra 2022 odločila, da odstopi od pogodbe za nakup vozil boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR), ki jo je sklenila prejšnja vlada. Z nakupom 45 vozil tipa boxer v takratni vrednosti 387,4 milijona evrov z DDV so želeli vzpostaviti srednji bojni izvidniški bataljon in srednjo bojno bataljonsko skupino, kar Sloveniji nalaga Nato.

Vlada Roberta Goloba je januarja potrdila sklep o nadaljevanju postopka nakupa in dobave skupno 106 osemkolesnih bojnih vozil finskega podjetja Patria, s čimer bi izpolnili zavezo o vzpostavitvi najpomembnejših zmogljivosti Slovenske vojske. Okvirni znesek projekta je bil takrat ocenjen na 700 milijonov evrov z DDV.

Ministrstvo za obrambo je podpis za nakup prvih 53 vozil za izvidniško skupino načrtovalo do sredine junija, vendar se to še ni zgodilo. "Pogodba še ni podpisana, saj trenutno še potekajo tehnična usklajevanja in pogajanja ter usklajevanje končnega besedila pogodbe," so pojasnili na ministrstvu.