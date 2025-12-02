Svetli način
Slovenija

Žbogar: S članstvom do bolj jasnega glasu v zunanji politiki

New York , 02. 12. 2025 20.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tadeja Lampret
Komentarji
13

Slovenija je še drugič prevzela predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov. Dveletni mandat nestalne članice bo nato konec leta končala. Mislim, da nam je članstvo pomagalo do bolj jasnega glasu v zunanji politiki, ocenjuje veleposlanik Samuel Žbogar, ki je v palači Združenih narodov predstavil načrte za predsedovanje. Ti med drugim vključujejo tudi razpravo o tem, kakšnega voditelja - ali morda prvič voditeljico - potrebujejo Združeni narodi v času vse večje krize. Bo v igri za najvišji položaj tudi Slovenija?

varnostni svet slovenija
Vakalunga
02. 12. 2025 21.59
Kuntastrofa..zapravljanje denarja za NIČ..
zmerni pesimist
02. 12. 2025 21.54
Kanec je zadnji naj ugasne luč
Teofil
02. 12. 2025 21.51
Tale Žbogar je še vedno prepričan da on in Tanja Fajon usmerjata svetovno politiko
SrebrniPamirSinjeRajabOdisej
02. 12. 2025 21.53
Res je.
Andrej Lon?ar3
02. 12. 2025 21.41
+2
Ja,pa ja de...
Pujček
02. 12. 2025 21.39
+4
Boljši da smo dali enega iz Žabjaka kot tega kimavca.
vlahov
02. 12. 2025 21.38
+3
Tanja spodbuja vse vojne po svetu , ker se vtika v njih in jih hote še dodatno spodbuja . Rusija , Izrael...
marker1
02. 12. 2025 21.38
+4
Jasen glas v zunanji politiki? Za nas, ki smo mala, ne prav uspešna državica bi bilo bolje, če se ne bi izpostavljali in bi se obnašali bolj diplomatsko brez jasnega glasu.
marker1
02. 12. 2025 21.31
+5
Primite se (spet) za denarnice, ker Slovenija predseduje VS. Pa spomnite se zadnje neuspele kandidature za sekretarja ZN, ki nas je precej stala zaradi nepravočasnega odstopa od nje.
YouRangMyLord
02. 12. 2025 21.20
+5
Še en narcis, infiltriran v EU parlament za visoke mesečne prejemke.... žal.
Anion6anion
02. 12. 2025 21.19
+4
Tale osebek je en povsem.navaden samovsecnez
myomy
02. 12. 2025 21.17
+4
Odkar je Žbogar v varnostnem svetu ZN, je po svetu vse več vojn. Dejstvo.
