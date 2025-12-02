Žbogar: S članstvom do bolj jasnega glasu v zunanji politiki

Slovenija je še drugič prevzela predsedovanje Varnostnemu svetu Združenih narodov. Dveletni mandat nestalne članice bo nato konec leta končala. Mislim, da nam je članstvo pomagalo do bolj jasnega glasu v zunanji politiki, ocenjuje veleposlanik Samuel Žbogar, ki je v palači Združenih narodov predstavil načrte za predsedovanje. Ti med drugim vključujejo tudi razpravo o tem, kakšnega voditelja - ali morda prvič voditeljico - potrebujejo Združeni narodi v času vse večje krize. Bo v igri za najvišji položaj tudi Slovenija?