Slovenija vse države poziva k popolni ukinitvi smrtne kazni

Kot so spomnili na ministrstvu, so v nekaterih državah ženske zaradi spola podvržene diskriminatorni obravnavi in so zato v ranljivejšem položaju v primerjavi z moškimi.

"Slovenija se zavzema za globalno odpravo smrtne kazni, saj je to oblika kaznovanja, ki nima dokazanega pozitivnega učinka na preprečevanje kaznivih dejanj in ne prinaša zadoščenja žrtvam oziroma svojcem žrtev," so zapisali.