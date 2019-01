Slovenija ena izmed držav, kjer bo možen ogled super krvave lune

Potek pojava

Luna kroži okoli Zemlje po tirnici v obliki elipse, takrat ko ji je najbližje, pa sije še bolj kot običajno. Luna in Zemlja sta takrat oddaljeni le 360.000 kilometrov.

Krvava luna se pojavi, kadar imamo popoln Lunin mrk. Takrat so Sonce, Zemlja in Luna v njeni senci povsem poravnani. Kljub temu pa del Sončeve svetlobe v Zemljini atmosferi Luno vseeno doseže, pri čemer se večina modre svetlobe zaradi kisika in ozona v ozračju razprši, ostanejo pa večinoma odtenki rdeče barve. Od tod torej poimenovanje krvava.

Popoln Lunin mrk smo lahko v Sloveniji nazadnje opazovali julija lani, sedaj pa bodo super krvavo Luno lahko opazovali prebivalci naše polovice planeta. V Severni in Srednji Ameriki bo to v noči z nedelje na ponedeljek, v večjem delu Južne Amerike in zahodni Evropi pa v primeru jasnega vremena v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah, ko se bo že začelo daniti.

Luna bo v Zemljino polsenco začela prehajati ob 3:35, vendar te faze s prostim očesom ne zaznamo. Vidni del mrka se bo začel, ko bo Luna začela prehajati v Zemljino senco, kar se bo zgodilo ob 4:33. Najbolj zanimiva faza – popolni Lunin mrk – se bo začela ob 5:41. Vrhunec popolne faze bo nastopil ob 6:12, ko se bo Luna znašla najgloblje v Zemljini senci. Faza popolnega Luninega mrka se bo končala ob 6:44, ko bo Luna začela izstopati iz Zemljine sence v polsenco, Zemljino senco pa bo dokončno zapustila ob 7:51. Sonce bo ta dan vzšlo ob 7:33, kar pomeni, da bo mrk viden že v jutranjem mraku, kar bo celotnemu pojavu dajalo posebno kuliso.

Napotki za opazovanje

''Pri Luninih mrkih svetloba ni tako močna kot pri Sončevih, zato zaščitni ukrepi za oči niso potrebni. V tem primeru ima namreč Luna vlogo projekcijskega platna, na katerega se sončna svetloba projicira preko Zemlje, zato ne zremo neposredno v njen vir, kot pri Sončevem mrku,'' pravi izredni profesor dr.Igor Žiberna z Oddelka za geografijo na mariborski Filozofski fakulteti. Ker bo Luna zelo nizko nad obzorjem, bo videti večja kot običajno. Poseben žareč rob pa bo najlepše viden pred začetkom popolne faze in po izstopu iz nje.

Takrat bo Luna že zelo nizko nad obzorjem in bo videti večja kot običajno. Ta pojav je že dolgo znan kot optična prevara - a v ponedeljek zjutraj bo Luna dodatno še posebej blizu Zemlji, njen premer bo torej dejansko videti dobrih deset odstotkov večji kot običajno. Kmalu zatem bo izginila za obzorjem.

Opazovalci za občudovanje tega pojava ne bodo potrebovali teleskopa - krvavo Luno bodo namreč lahko opazovali kar s prostim očesom. Za najostrejše fotografije naj bi zadostovalo kar stojalo in najdaljši objektiv, ki bo lepo zajel podrobnosti Lune in prelivanje barv. Dr. Žiberna pa opozarja, da naj si tisti, ki se za opazovanje super krvave Lune odločijo, izberejo takšno lokacijo, ki na zahodu in severozahodu neba nima nobenih ovir, saj bi jim te zastirale pogled.