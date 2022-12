Zdravje novorojenčkov in njihovih mater je ključni pokazatelj zdravja in dobrega počutja prebivalstva. In če je Evropa najbolj varna celina, je Slovenija ena najbolj varnih držav na svetu za rojevanje, ugotavljajo strokovnjaki. Že peto evropsko poročilo o zdravstvenem stanju nosečnic in novorojenčkov je pokazalo, da je stopnja perinatalne umrljivosti pri nas, to je mrtvorojenosti in umrljivosti novorojenčkov, med najnižjimi v Evropi.