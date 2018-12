Slovenija ena od 150 držav, ki bo potrdila dogovor o migracijah

Generalna skupščina Združenih narodov bo danes potrjevala resolucijo o globalnem dogovoru ZN o migracijah, h kateremu je pretekli teden v maroškem Marakešu pristopilo več kot 150 držav. Med njimi je tudi Slovenija, ki bo resolucijo danes podprla, so navedli na ministrstvu za zunanje zadeve.

Dogovor ZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah je prvi medvladni dogovor o migracijah na mednarodni ravni, ki vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij v interesu držav, migrantov in skupnosti, ki jih gostijo.

Več držav, med njimi tudi evropske, k dogovoru ni pristopilo, ker menijo, da izenačuje zakonite in nezakonite migracije ter posega v suverenost držav pri migracijski politiki.

Danes le še formalna potrditev

Kljub nasprotovanju opozicije se je dogovoru pridružila tudi Slovenija, ki bo na današnjem glasovanju v generalni skupščini podprla resolucijo o tem dogovoru. Kot so pojasnili na MZZ, je treba resolucijo sprejeti, ker je bil globalni dogovor potrjen v drugačnem formatu, tj. na medvladni konferenci v Marakešu. Zdaj gre še za formalno potrditev v GS ZN, ki ne spreminja vsebine ali oblike dogovora, so dodali.

Slovenija bo ob potrditvi resolucije podala tudi formalno obrazložitev glasovanja, v kateri bo med drugim izpostavila pravno nezavezujočo naravo dogovora ter suverenost držav in njihovo pravico, da same določajo svojo nacionalno migracijsko politiko in zakonodajo. Poudarila bo tudi razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi migracijami, obveznost držav, da ponovno sprejemajo svoje državljane ter pomen naslavljanja vzrokov migracij.