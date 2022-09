V soboto in nedeljo je bilo skupaj opravljenih 825 PCR testov in 3585 hitrih testov ter potrjenih 1181 okužb. Trenutno je v bolnišnici 183 oseb, od tega 75 zaradi covida-19 in 93 s covidom-19. Na intenzivni negi je 15 oseb, dve osebi pa sta minuli konec tedna umrli. Po podatkih Sledilnika je Slovenija glede pojavnosti novih okužb najslabša v Evropi, najbolje pa kaže Norveški.

V nedeljo so v Sloveniji ob 444 PCR-testih in 1924 hitrih antigenskih testih potrdili 548 okužb z novim koronavirusom. V soboto je bilo opravljenih 381 PCR-testov ter 1661 hitrih testov, potrjenih pa 633 okužb. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v nedeljo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 75 bolnikov, na intenzivni negi pa sedem. Od vključno četrtka je umrlo pet bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno aktivnih 20.196 primerov okužbe, kar je 178 več kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 1.266.452 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.897, kažejo podatki NIJZ. Zaradi covida-19 je bilo na navadnih oddelkih v soboto hospitaliziranih 70 bolnikov, v petek 60, v četrtek pa 61. Na intenzivni negi pa je bilo zaradi covida-19 v soboto, petek in četrtek vsak dan hospitaliziranih sedem bolnikov. Skupno je bilo v nedeljo hospitaliziranih 183 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, v soboto 180, v petek 172, v četrtek pa 175. Na intenzivnih oddelkih je bilo v nedeljo s potrjeno okužbo skupno 15 bolnikov, v soboto, petek in četrtek pa po 14. V četrtek sta umrla dva bolnika, okužena s koronavirusom, v petek, soboto in nedeljo pa vsak dan po eden, so na Twitterju zapisali na ministrstvu za zdravje. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1609, kar je 20 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je trenutno 957, kar je osem več kot dan prej. Slovenija glede pojavnosti novih okužb najslabša v Evropi Pojavnost novih okužb je prikazana z barvno lestvico, pri čemer je temno rdeča za tiste države z največ novimi primeri. In Slovenija jih ima največ. FOTO: Sledilnik Covid-19 Po podatkih Sledilnika glede pojavnosti novih okužb v zadnjih dveh tednih na 100 tisoč prebivalcev, je Slovenija najslabša država v Evropi. V zadnjih 14 dneh je v Sloveniji zaznanih 951 novih primerov, kar je 62 več kot jih ima Grčija, ki je na drugem mestu. V Grčiji so potrdili 889 novih primerov okužb. Na tretjem mestu je Srbija, tam so v zadnjih 14 dneh zaznali 663 novih primerov okužb. Na prvem mestu je sicer Norveška s 23 potrjenimi novimi okužbami v zadnjih dveh tednih, sledi Kosovo s 43 potrjenimi primeri ter BiH z 61 novimi primeri okužb v zadnjih 14 dneh.