Slovenija glede preprečevanja korupcije v državni upravi ni storila dovolj

- Ministrstvo za javno upravo je maja 2019 pripravilo dve usposabljanji za funkcionarje (ministre in državne sekretarje) in javne uslužbence, zaposlene v njihovih uradih.

- Ministrstvo za javno upravo je organiziralo skupna srečanja z generalnim sekretariatom vlade, kabinetom predsednika vlade in Uradom Vlade Republike Slovenije za zakonodajo v letih 2018 in 2019 ter se posvetovalo s KPK.

Slovenija je tako delno izpolnila le priporočilo, ki se je nanašalo na vzpostavitev učinkovitih notranjih mehanizmov za obveščanje in ozaveščanje o integriteti v državni upravi, vključno z rednim zaupnim svetovanjem in usposabljanjem oseb, ki so jim zaupane najvišje izvršilne funkcije. Poročilo Greca ugotavlja, da je v tej smeri bilo izvedenih več prizadevanj:

Greco je priporočil še, naj se v okviru državne uprave oblikujejo organizacijska strategija in prakse za izboljšanje obvladovanja nasprotja interesov, vključno z odzivnimi svetovalnimi mehanizmi ter mehanizmi spremljanja in skladnosti.

V petem priporočilu je Greco zapisal, naj se zagotovi, da se vsi stiki oseb, ki so jim zaupane najvišje izvršilne funkcije z lobiji in drugimi tretjimi osebami, ki si prizadevajo za vplivanje na odločanje vlade, ustrezno prijavijo, vključno s stiki zakonitih zastopnikov ter izvoljenih predstavnikov podjetij in interesnih skupin. Skupina držav proti korupciji je ugotovila, da pristojni informacije o napredku v zvezi z registracijo lobistov niso bile poslane - ob obisku na terenu je bil registriran 1 lobist , čeprav je bilo tedaj v Sloveniji dejansko 100–300 dejavnih lobistov. Prav tako organi oblasti niso poročali o nobenih pomembnih ukrepih za povečanje ozaveščenosti o pravilih lobiranja med najvišjimi nosilci izvršilne veje oblasti.

Greco je prav tako priporočil, naj se izdela načrt integritete za državno upravo, ki bo krovni dokument za načrte, ki že obstajajo na posameznih ministrstvih. Slovenski organi oblasti so na tej točki poudarili, da načrt za integritete za vlado ni izvedljiv, saj vlada ni državni organ, ki bi moral v skladu z določbami ZIntPK oblikovati poseben načrt integritete, kakor morajo to storiti posamezna ministrstva, ki že imajo načrte integritete.

Glede priporočila, da se naj pomanjkljivosti, ugotovljene v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v povezavi s postopkom 'sui generis' pred KPK, pravili o omejitvah po koncu zaposlitve, pravili o lobiranju in razširitvi nadzora na družinske člane, če gre za nesorazmerno povečanje premoženja, odpravijo s sprejetjem nove ali spremenjene zakonodaje, organi oblasti niso storili dovolj. "Čeprav je vlada osnutke sprememb Državnemu zboru predložila že julija 2019, ti v Državnem zboru še vedno niso bili obravnavani."

Slovenski organi oblasti niso uresničili večine priporočil. Greco je priporočil, naj se Komisiji za preprečevanje korupcije zagotovijo ustrezna finančna sredstva in kadri za uspešno izvajanje nalog za osebe, ki so jim zaupane najvišje izvršilne funkcije, "zlasti na področjih prijav premoženjskega stanja, nasprotja interesov, lobiranja in načrtov integritete" .

Domači organi oblasti pa glede priporočila, naj se v okviru državne uprave oblikujejo organizacijska strategija in prakse za izboljšanje obvladovanja nasprotja interesov, vključno z odzivnimi svetovalnimi mehanizmi ter mehanizmi spremljanja in skladnosti, niso poročali o posebnih ukrepih ali razvoju.

"GRECO obžaluje, da za uresničevanje tega priporočila niso bili sprejeti nobeni ukrepi, medtem ko je po mnenju KPK nasprotje interesov velika težava na javnem področju."

Premoženjsko stanje ministrov in državnih sekretarjev?

Prav tako ni bilo izpolnjeno priporočilo, da se naj obravnava možnost razširitve obsega prijav premoženjskega stanja, da bodo vključene tudi informacije o zakonskih partnerjih ter vzdrževanih družinskih članih ministrov in državnih sekretarjev (pri tem se razume, da ni nujno, da take informacije postanejo javne). Ministrstvo za pravosodje je 13. maja 2019 ugotovilo, da takšna razširitev ni potrebna, ker je sedanji sistem prijav premoženjskega stanja zadosten. Na KPK pa so pojasnili, da se je dotična zadeva obravnavala na koncu sestanku med njimi in Ministrstvom za pravosodje maja 2019, toda o njej zaradi kratkega roka obvestila in odsotnosti ustreznih zainteresiranih strani ni bilo mogoče razpravljati. Greco ugotavlja, da zapisnik s sestanka 13. maja ne izkazuje, da je bila obravnava sploh opravljena.

Organi glede priporočila pravočasne objave prijav premoženjskega stanja ministrov in državnih sekretarjev so storili le to, da načrtujejo nekatere zakonodajne spremembe za večjo preglednost prijav premoženjskega stanja, toda ne obravnavajo čas objav teh prijav. Prav tako KPK ne navaja nobenih ukrepov, ki bi zagotavljali vsebinsko preverjanje prijav premoženjskega stanja.

Prav tako slovenski državni organi niso bili dosledni pri izpolnjevanju priporočila glede objav informacij o izidih postopkov v primerih kršitve, ki jih ureja Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije glede oseb, ki so jim zaupane najvišje izvršilne funkcije.

Korupcija v Policiji

Greco ugotavlja, da organi niso posredovali nobenih informacij v zvezi z ukrepi, naj se okrepijo orodja za javno poročanje o integriteti in ukrepih za preprečevanje korupcije v policiji. "V zvezi z ocenjevalnim mehanizmom ni bilo napredka pri krepitvi orodij javnega poročanja o integriteti."

Greco je priporočil tudi, naj se okrepijo obstoječi mehanizmi za napredovanja in razrešitve v Policiji, da se zagotovi njihova pravičnost, zaslužnost ter preglednost, vključno z opustitvijo prakse, da nadzornik o tem odloča sam. "Posebno pozornost je treba nameniti zaposlovanju in vključevanju žensk na vseh ravneh policijske strukture." Pri slednjem je Greco ugotovil, da je bilo sprejetih nekaj ukrepov za spodbujanje poklica policistke. Med drugim so sicer organi oblasti naredili neko podlago za napredek na teh področjih, vendar pa so šele na začetku in oprijemljivi učinki še niso vidni, "vključno s pregledom napredovanj in razrešitev, o katerih odloča samo en nadzornik".

Prav tako v Policiji ni bila uvedena nova organizacijska strategija za izboljšanje obvladovanja interesov. Greco je priporočil, naj se takšne strategije in prakse za izboljšanje obvladovanja nasprotja interesov v Policiji, vključno z odzivnimi svetovalnimi mehanizmi ter mehanizmi spremljanja in skladnosti.