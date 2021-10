Slovenija bo kupila oklepnike 8x8 Boxer

Na plano sta tako znova prišla program OCCAR in oklepnik Boxer, na katerega se je Slovenska vojska pripravljala že vsaj od leta 2018 in ki bo dopolnil potrebe za izgradnjo ene bataljonske skupine.

Prva taktična študija o izgradnji dveh srednjih bataljonskih skupin iz leta 2005 je bila obsojena na propad z ekonomsko krizo leta 2008, vse od takrat pa je bilo jasno, da vojska dveh skupin ne bo dobila pred letom 2030. Še to je bilo vprašljivo. Slovenski cilji zmogljivosti v zvezi Nato bili so po enoletnih usklajevanjih pred tedni potrjeni, v njih pa je po novem namesto dveh opredeljena le ena srednja bataljonska bojna skupina. Slovenija si je tako izpogajala manjšo zavezo in bo v zameno ponudila vzpostavitev srednjega izvidniškega bataljona, je takrat zapisala STA.

Nekatera že dobavljena vozila 4x4 Oshkosh, ki bodo lahko uporabljena kot sestavni, in ne zgolj podporni del lahke bataljonske skupine, pa bodo tako zagotavljala še dodatno mobilnost. Do zdaj smo jih prejeli že 38, Slovenska vojska pa se je odločila, da jih potrebuje še vsaj 99. Vsa vozila seveda ne bodo namenjena zgolj novi srednji bataljonski skupini.

Ta bo sestavljena iz oklepnikov Valuk, Svarun in Boxer, s postopno nabavo boxerjev pa se bodo verjetno preusmerili prav v boxerje in delno v svarune. Teh ima vojska v uporabi 30, tako da bi po nekaterih ocenah potrebovali okoli 80 boxerjev, da bi lahko izpopolnili eno srednjo bataljonsko skupino in z odloženimi dobavami zamenjali svarune.

Republika Slovenija se programu Boxer pridružuje zaradi nakupa bojnih kolesnih vozil 8x8 (BKV 8x8) kot država nečlanica OCCAR, zato mora skladno s 37. in 38. členom Konvencije o ustanovitvi mednarodne organizacije OCCAR skleniti ustrezen sporazum, ki bo vzpostavil pravno podlago za upravljanje organizacije s programom Boxer za Republiko Slovenijo in opredelil pogoje njunega sodelovanja v programu, so sporočili z Mors.

Vlada je že julija 2018 sprejela podobno pobudo za sklenitev sporazuma, vendar je bil projekt nabave vozil Boxer kasneje začasno odložen. Po ponovni preučitvi celovitega pristopa k izvedbi projekta nabave vozil Boxer in vzpostavitvi omenjenih pravnih podlag s sprejemom Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje projekta, zato je Vlada RS maja letos sprejela Informacijo o pričetku nadaljevanja postopka za sklenitev Sporazuma med Vlado RS in OCCAR za upravljanje programa Boxer za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine, so sporočili z vlade.