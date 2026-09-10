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Slovenija ima dva nova Guinnessova rekorderja

Ljubljana, 10. 09. 2026 19.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Danica Jovanović
Kaskader Blaž Slanič

Slovenija ima dva nova Guinnessova rekorderja. Anže Zavrl je najhitreje pretekel maraton in ob tem igral harmoniko, kaskader Blaž Slanič pa je – ves v plamenih – na enokolesu najhitreje prekolesaril 100 metrov in ob tem še žongliral. Kaj pa drugi rekordi?

100 metrov na enokolesu v ognju pa še dodatnih 100 metrov med žongliranjem je kaskaderju Blažu Slaniču prineslo zapis v novi Guinnessovi knjigi rekordov.

"To je tak ponos, da imamo Slovenci te Guinnessove rekorde!" o njegovih dosežkih govori drugi slovenski Guinnessov rekorder – Anže Zavrl. Zavrl, sicer član narodnozabavne skupine Gadi, se je v knjigo rekordov prebil, ko je najhitreje pretekel maraton z več kot sedem kilogramov težko harmoniko.

"4 ure, 26 minut in 23 sekund. Zelo sem vesel, kot otrok sem v knjižnici najraje listal prav to knjigo, zdaj pa sem notri!" je vesel.

Za mesto v zadnji izdaji knjige se je potegovalo več kot 23 tisoč posameznikov, potrdili so jih dobrih 3000. "V knjigi jih je okoli 3000, od teh je približno 80 odstotkov novih oziroma izboljšanih, prejšnji so pa mogoče še kakšni starejši," pojasni Mojca Benedičič, urednica slovenske izdaje Guinnessove knjige rekordov, založba Učila.

Novost letošnje knjige so zeleni rekordi, ki so povezani z zbirkami o žabah, z največjim zelenim diamantom, največjim kaktusom, najtežjo bogomolko ... Največji zeleni diamant ima 40,7 karata, najvišji kaktus meri dobrih 19 metrov, najtežja bogomolka pa je težka 9 gramov.

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