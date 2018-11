Slovenija ima najmanj vpliva na politiko Evropske unije

Slovenije tudi sicer ni med vplivnejšimi državami povezave, saj je tudi v tej kategoriji zasedla 25. mesto. Manj vplivne so le še Bolgarija, Hrvaška in Malta. Najbolj vplivne države članice so Nemčija, Francija, Velika Britanija in Nizozemska. Razen Veliki Britaniji so tudi slovenski sodelujoči v raziskavi omenjenim državam namenili največ glasov.

Najbolje se je Slovenija odrezala na področju držav, ki se borijo za večjo integracijo znotraj Evropske unije, kjer je zasedla 14. mesto in s tem prehitela tudi nekatere starejše članice, kot sta na primer Švedska in Finska. Slovenski strokovnjaki so v raziskavi v tej kategoriji največ glasov namenili Belgiji, Nemčiji in Franciji, ki so se tudi sicer znašle na prvih treh mestih.

V skupnem seštevku različnih kategorij vpliva in sodelovanja je Slovenija sicer zasedla 26. mesto za Malto ter pred Hrvaško. Prva tri mesta so zasedle Nemčija, Francija in Italija. Med vplivnejšimi državami so sicer v povprečju tiste članice, ki so del povezave že praktično od začetka, npr. Nemčija, oz. imajo večje število prebivalcev, npr. Poljska.