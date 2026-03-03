Naslovnica
Slovenija

Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja

Ljubljana, 03. 03. 2026 22.08 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Eurojackpot

Srečnež iz Slovenije je v igri Eurojackpot priigral 10 milijonov evrov. Dobitno kombinacijo je vplačal na Ptuju, so sporočili z Loterije Slovenije.

Srečna kombinacija številk je tokrat bila: 1, 9, 14, 35, 49 ter 2 in 10. Srečnež je dobitno kombinacijo vplačal na prodajnem mestu loterije na Ormoški cesti 15 na Ptuju.

Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 1,5 milijona evrov, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča, bo novopečeni milijonar bogatejši za 8,5 milijona evrov.

Srečni dobitnik ima čas za prevzem denarja vse do 1. junija.

Ob 14. obletnici prirejanja Eurojackpota v Sloveniji smo tako dobili že devetega milijonarja. Prvega so dobili decembra 2013, ko je srečnež v Grosuplju vplačal dobitno kombinacijo v višini 21 milijonov evrov. Rekord med dobitniki sicer drži srečnež, ki je 23. aprila 2024 zadel 60 milijonov.

