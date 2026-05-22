Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja

Igra na srečo Eurojackpot je srečo znova prinesla v Slovenijo. Srečnež je dobitek 5 + 1 v vrednosti 2.351.253,50 evra vplačal v Trafiki 3DVA na Rimski cesti 98a v Šempetru v Savinjski dolini. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 352.688,03 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo tako novi milijonar bogatejši za 1.998.565,48 evra.
Skladno s pravili igre Eurojackpot je izplačilo dobitka možno od 2. junija 2026 dalje, dobitnik pa ima za prevzem dobitka čas do 20. avgusta 2026.
Glavni dobitek ni bil izžreban, zato je v skladu za naslednje žrebanje v torek, 26. 5. 2026, ponovno maksimalnih 120 milijonov evrov.
Prvega Eurojackpot milijonarja je Slovenija dobila decembra 2013, ko je srečnež v Grosuplju vplačal dobitno Jackpot kombinacijo v višini 21.047.335 evrov. Rekord med milijonarji pa še vedno drži dobitnik, ki je 23. aprila 2024 prek spleta vplačal dobitek v vrednosti 60 milijonov evrov, ki si ga je takrat sicer razdelil z dobitnikom iz Nemčije.
Udeleženci sicer s svojim sodelovanjem v loterijskih igrah prispevajo tudi v dobrodelne namene. V letu 2025 so bila zbrana loterijska sredstva v višini 25.105.337 evrov prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji namenjena podpori 86 humanitarnim in 32 invalidskim organizacijam, katerih storitve uporablja več kot 400.000 ljudi. Prek Fundacije za šport pa je bilo sofinanciranih 519 športnih programov, projektov in objektov, ki so dostopni vsem prebivalcem Slovenije.
