Slovenija ima novega Eurojackpot milijonarja

Igra na srečo Eurojackpot je srečo znova prinesla v Slovenijo. Srečnež je dobitek 5 + 1 v vrednosti 2.351.253,50 evra vplačal v Trafiki 3DVA na Rimski cesti 98a v Šempetru v Savinjski dolini. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 352.688,03 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo tako novi milijonar bogatejši za 1.998.565,48 evra.

Skladno s pravili igre Eurojackpot je izplačilo dobitka možno od 2. junija 2026 dalje, dobitnik pa ima za prevzem dobitka čas do 20. avgusta 2026.

Glavni dobitek ni bil izžreban, zato je v skladu za naslednje žrebanje v torek, 26. 5. 2026, ponovno maksimalnih 120 milijonov evrov.