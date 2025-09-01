Slovenija ima novega loto milijonarja

Statistika je zanimiva stvar. Pogosto slišimo, da imamo precej večjo možnost, da nas bo letos zadela strela, kot da bi dobili glavni dobitek na loteriji, če vplačamo eno samo kombinacijo. A v realnosti, ker ljudje vplačujejo več kot le eno kombinacijo, v življenju sreča udari pogosteje kot strela. Ta je v zadnjih petnajstih letih po uradnih podatkih oplazila osem nesrečnežev, loterija pa precej več.

"Milijonarjev je kar nekaj okoli nas, letos je to že četrti dobitek nad milijon, lani jih je bilo šest," razkrije Tina Djinovski z Loterije Slovenije.

Prejšnji petek je sreča spet udarila, tokrat v Domžalah.

In seveda, tistim, na katere sreča pokaže s prstom, loterija spremeni življenje. A tudi nam lahko malo spremeni pogled na svet. Recimo Eurojackpot na laž postavlja tradicionalno slovensko literaturo.. Ne, dragi Ivan, France in drugi, vse kaže, da Slovenici nismo narod, ki nima sreče. "Smo drugi po številu glavnih dobitkov na prebivalca, takoj za Finsko," potrdi Tina Djinovski.

Mnogi ekonomisti pravijo, da je loterija v resnici oblika prostovljnega davka. In družba vedno dobiva. Samo v lanskem letu je šlo 13,2 milijona evrov od dobitkov v proračun občin, od vplačil pa se je nabraloza 24,3 milijona evrov koncesij, ki gredo za fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter za fundacijo za šport. Tako da lahko rečemo, da tudi ko vas uspehi naših športnikov spravijo v dobro voljo, je to delno dobitek na loteriji.