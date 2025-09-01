Svetli način
Slovenija ima novega loto milijonarja

Domžale, 01. 09. 2025 18.41 | Posodobljeno pred 1 uro

Janez Usenik
Slovenija ima novega skoraj milijonarja. Ta je v Domžalah kupil srečko za igro Joker, ki mu je prinesla dobitek, vreden točno milijon evrov. In tako se je vpisal na vse daljši seznam ljudi, ki jim je loterija spremenila življenje. Samo letos je to namreč že četrti loto milijonar v Sloveniji.

Statistika je zanimiva stvar. Pogosto slišimo, da imamo precej večjo možnost, da nas bo letos zadela strela, kot da bi dobili glavni dobitek na loteriji, če vplačamo eno samo kombinacijo. A v realnosti, ker ljudje vplačujejo več kot le eno kombinacijo, v življenju sreča udari pogosteje kot strela. Ta je v zadnjih petnajstih letih po uradnih podatkih oplazila osem nesrečnežev, loterija pa precej več.

"Milijonarjev je kar nekaj okoli nas, letos je to že četrti dobitek nad milijon, lani jih je bilo šest," razkrije Tina Djinovski z Loterije Slovenije. 

Prejšnji petek je sreča spet udarila, tokrat v Domžalah.

In seveda, tistim, na katere sreča pokaže s prstom, loterija spremeni življenje. A tudi nam lahko malo spremeni pogled na svet. Recimo Eurojackpot na laž postavlja tradicionalno slovensko literaturo.. Ne, dragi Ivan, France in drugi, vse kaže, da Slovenici nismo narod, ki nima sreče. "Smo drugi po številu glavnih dobitkov na prebivalca, takoj za Finsko," potrdi Tina Djinovski. 

Mnogi ekonomisti pravijo, da je loterija v resnici oblika prostovljnega davka. In družba vedno dobiva. Samo v lanskem letu je šlo 13,2 milijona evrov od dobitkov v proračun občin, od vplačil pa se je nabraloza 24,3 milijona evrov koncesij, ki gredo za fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter za fundacijo za šport. Tako da lahko rečemo, da tudi ko vas uspehi naših športnikov spravijo v dobro voljo, je to delno dobitek na loteriji.

blekk
01. 09. 2025 21.22
Super da športniki tudi dobijo del, ampak potem naj tudi živijo v Sloveniji, ne pa v davčnih oazah!
Darko32
01. 09. 2025 20.38
+0
Tukaj vidimo zlorabo loterije in če bi bili pošteni bi dali dobitniku, da določi v kaj se bo denar porabil. Njegov predlog je nad vsemi. Ne pa da neki bleferji potem zapravijo za mepšanje megle in od tega denarja ni nobene koristi.
