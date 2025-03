Slovenija ima novega milijonarja: dobitnik bogatejši za 1,5 milijona evrov

Kot poudarjajo pri Loteriji Slovenije, loterijske igre predstavljajo pomemben vir sredstev za invalidske, športne in humanitarne organizacije. Zbrana loterijska sredstva v višini 23,3 milijona evrov so prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2024 podprla delovanje 81 humanitarnih in 32 invalidskih organizacij, do katerih dostopa več kot 350.000 ljudi.

"Prek Fundacije za šport pa tudi 553 različnih športnih programov in projektov, ki med drugim prispevajo k dosežkom vrhunskih športnikov, hkrati pa lahko prek zgrajenih ali prenovljenih športnih objektov do njih dostopa prav vsak prebivalec Slovenije," so sporočili.

Slovenske občine pa so zaradi davka na dobitke v letu 2024 v svoje proračune prejele kar 13,2 milijona evrov, kar dodatno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti.