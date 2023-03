'Slovenija ima precej več darovalcev organov kot leta prej'

Darovanje in presaditev organov, tkiv in celic temelji na načelih prostovoljnosti, neplačanosti, altruizma, strokovnosti, učinkovitosti, etičnosti in preglednosti, navajajo na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant. V Sloveniji od organov lahko darujemo srce, pljuča, jetra, ledvice in trebušno slinavko. Tkiva in celice, ki se lahko darujejo, so roženica, koža, kosti, hrustanec, vezi, ligamenti, krvotvorne matične celice, krvne celice, srčne zaklopke in žile.

Vendar v Sloveniji očitno podiramo mejnike tudi na področju transplantacij. V zavodu Slovenija-transplant so izdali poročilo, v katerem poročajo, da je bilo leto 2022 zelo uspešno. Presežena je bila namreč meja 20 dejanskih darovalcev na milijon prebivalcev. Podatki zavoda kažejo dobre rezultate, ki so jih uspeli doseči sodelujoči v donorskem programu navkljub vsem preobratom in oviram v zdravstvenem sistemu.

Če želite postati darovalec in se opredeliti za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi zdravljenja s presaditvijo, se osebno zglasite na Zavodu Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv – Slovenija-transplant ali na enem od pooblaščenih mest po Sloveniji.

Kot piše v poročilu, "svet dobiva 'vsekrizno' podobo, zato se tudi s sodelovanjem v treh novih mednarodnih projektih posvečamo strokovnemu razvoju, boljši odpornosti donorskega programa, inovativnim pristopom k obveščanju vseh javnosti".

Poročilo še pravi, da so sodelujoči izjemne rezultate dosegli pri številu pridobljenih src in pljuč ter pri številu pridobljenih roženic. Ustanovljena je bila tudi slovenska nacionalna koda za tkiva in celice, unikatno in pionirsko delo na ravni EU. Natančna koda namreč zagotavlja boljšo sledljivost in transparentnost za ustanove, darovalce in za vsa tkiva in celice.

Izmenjava organov in tkiv z bližnjimi letališči v Münchnu, Gradcu in na Dunaju bo potekala hitreje, odkar so izboljšali logistične procese in sistemsko uredili protokole.