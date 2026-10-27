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Slovenija ima mednarodnega prvaka v pripravi kave: 22-letni Nei Pavletič

Nova Gorica, 27. 10. 2026 20.14 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Kava

V Sloveniji imamo prvič mednarodnega prvaka v pripravi kave. 22-letni Nei Pavletič z Goriške je zmagovalec prvenstva International Barista, ki je potekalo septembra v Bariju. Trenutno se intenzivno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo prihodnji teden v Torinu. Prizna, da na dan spije tudi več kot deset kav in da se je med baristi znašel po čistem naključju.

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nei pavletič kava prvak

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