Slovenija ima mednarodnega prvaka v pripravi kave: 22-letni Nei Pavletič

V Sloveniji imamo prvič mednarodnega prvaka v pripravi kave. 22-letni Nei Pavletič z Goriške je zmagovalec prvenstva International Barista, ki je potekalo septembra v Bariju. Trenutno se intenzivno pripravlja na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo prihodnji teden v Torinu. Prizna, da na dan spije tudi več kot deset kav in da se je med baristi znašel po čistem naključju.