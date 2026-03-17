Slovenija
Slovenija ima svetovnega prvaka v spretnostnem pluženju
Slovenija ima novega svetovnega prvaka in sicer v prav posebni veščini: spretnostnem pluženju. To je uspelo Bojanu Križmanu z Darsa, ki je v Franciji odplužil konkurenco iz 12 držav, dobro se je odrezala tudi preostala slovenska ekipa. Gre za tekmovanje voznikov, ki se v zimskih razmerah vsakodnevno ukvarjajo z zagotavljanjem prevoznosti cest. V spretnostnem manevriranju pluga odločajo centimetri, kako spreten je svetovni prvak pa je danes prikazal tudi na avtocestni bazi Vransko.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.