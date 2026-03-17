Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenija ima svetovnega prvaka v spretnostnem pluženju

Ljubljana, 17. 03. 2026 20.06

Avtor:
Jana Ujčič
Spretnostno pluženje

Slovenija ima novega svetovnega prvaka in sicer v prav posebni veščini: spretnostnem pluženju. To je uspelo Bojanu Križmanu z Darsa, ki je v Franciji odplužil konkurenco iz 12 držav, dobro se je odrezala tudi preostala slovenska ekipa. Gre za tekmovanje voznikov, ki se v zimskih razmerah vsakodnevno ukvarjajo z zagotavljanjem prevoznosti cest. V spretnostnem manevriranju pluga odločajo centimetri, kako spreten je svetovni prvak pa je danes prikazal tudi na avtocestni bazi Vransko.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
gogi_
17. 03. 2026 20.41
Dober je in natancen voznik,je pa sreca da jim med pluzenjem ne dajo pihat,je ze kr utrujen
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573