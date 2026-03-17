Slovenija ima svetovnega prvaka v spretnostnem pluženju

Janez je Primožu predstavil svojo ženo. Ta mu je zašepetal na uho: "Ta pa res ni primerna za tebe. Lahko bi si našel kaj boljšega." "Kaj pa ji manjka?" "Mozoljasta je, nos ima prevelik in kljukast, pa še škili povrhu!" "Zakaj pa šepetaš?" "Da me ne sliši?" "Ne skrbi, saj je tudi gluha."