Slovenija ima varuhinjo človekovih pravic

Simona Drenik Bavdek je kot kandidatko za varuhinjo predsednici republike Nataši Pirc Musar predlagal Ernest Petrič, podporo predlogu pa so podali Alenka Šelih, Mitja Steinbacher, Liana Kalčina in nekdanja varuhinja Vlasta Nussdorfer. Drenik Bavdkova je v izjavi ob predlogu, ki ga je podal Petrič, poudarila, da je varuh institucija, ki mora presegati dnevno politiko. Meni, da lahko s svojimi večdesetletnimi izkušnjami na področju varovanja človekovih pravic in širše to pomembno institucijo uspešno vodi ter jo dodatno okrepi. Med področji, ki jim želi nameniti posebno pozornost, je izpostavila otrokove pravice.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Simona Drenik Bavdek Bobo

Simona Drenik Bavdek Bobo

Simona Drenik Bavdek Bobo





Podporo za varuhinjo človekovih pravic so ji poleg koalicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice pri glasovanju izkazali tudi poslanci opozicijske NSi ter samostojna poslanca Miha Kordiš in Dejan Kaloh. Poslanci SDS so glasovanje obstruirali. Za imenovanje je glasoval tudi poslanec italijanske narodnosti Felice Ziza, poslanec madžarske narodnosti Ferenc Horvath pa se je vzdržal.

'Človekove pravice so skupna vrednota celotne družbe'

Nova varuhinja je v nagovoru DZ po izvolitvi poudarila, da so človekove pravice skupna vrednota celotne družbe, zato jih je treba varovati. "So univerzalne, neodtujljive in nedeljive, pripadajo vsakomur, ne glede na različne osebne okoliščine. Prav zato jih je treba aktivno varovati, krepiti, razvijati in širiti zavedanje o njih," je dejala. Prav to je po njenem mnenju mandat Varuha, saj človekove pravice niso samoumevne. Prepričana je, da je Varuh institucija, katere naloga je opozarjati oblastne organe v državi, da je človečnost merilo pravnosti, moč Varuha pa je po njenem prepričanju v moči argumenta. "Čas, ki ga živimo, potrebuje močno, neodvisno in proaktivno institucijo Varuha, ki učinkovito in hitro odgovarja na sodobne izzive. Varuh je tudi most med državo in civilno družbo," je dejala. Varuh je po njenem mnenju glas ljudi, ki so jim bile kršene človekove pravice. Obljubila je, da bo vse svoje moči in znanje usmerila v to, da bo institucija Varuha pod njenim vodstvom svoje naloge opravljala aktivno, strokovno in z jasno zavezanostjo svojemu neodvisnemu delovanju. Posebno pozornost bo namenila implementaciji mednarodnih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red, posebej konvencij Sveta Evrope in vseh osmih temeljnih mednarodnih instrumentov, sprejetih v okviru Združenih narodov, katerih pogodbenica je Slovenija, je napovedala. "Storila bom vse, kar je v moji moči, da v Sloveniji dobimo tudi varuha otrokovih pravic, saj so otroci najranljivejši del družbe," je obljubila.

Skoraj leto dni brez vodstva institucije

Pri Varuhu pa so v sporočilu za javnost zapisali, da si Drenik Bavdkova želi okrepiti aktivnosti Varuha tudi na področjih ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja o človekovih pravicah, bolj sistematičnega spremljanja stanja pravne države, presoje vplivov zakonodajnih predlogov na človekove pravice in vlaganja zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti na ustavno sodišče, če pristojni organi priporočil in opozoril Varuha ne bodo jemali z ustrezno skrbnostjo. Skoraj leto dni brez vodstva institucije s polnim mandatom je po njenem mnenju jasno pokazalo, kako pomembno je, da ima institucija Varuha stabilen in neodvisen mandat. Ob tem je poudarila, da je naloga Varuha, da tudi v najbolj zapletenih družbenih razmerah vztraja pri človekovih pravicah kot merilu vsake javne odločitve, so njene besede povzeli v sporočilu za javnost.

Simona Drenik Bavdek FOTO: Bobo

Današnja izvolitev vodje Varuha s polnim mandatom je tako po njenem mnenju dokaz, da so človekove pravice pomemben del vrednot te države in družbe, je dejala v izjavi za medije. Zagotovila je, da se bo trudila upravičiti zaupanje poslancev, saj je ustavno večino težko doseči. To jemlje kot veliko odgovornost do države, predvsem pa do vsakega posameznika, ki so mu kršene ali ki meni, da so mu kršene pravice. Upa, da bodo skupaj lahko gradili družbo, "v kateri se bo vsak počutil sprejetega, nediskriminiranega in v kateri bo vsak čutil, da se lahko izrazi in izpolnjuje svoje sposobnosti", je dodala. Poslanci so Drenik Bavdkova za varuhinjo človekovih pravic danes potrdili z 62 glasovi za in brez glasu proti. Na tem mestu bo nasledila Petra Svetino, ki se mu je mandat iztekel februarja lani. Poleg poslancev koalicije so ji podporo izrazili tudi v opozicijski NSi, samostojna poslanca in en poslanec narodnosti. SDS je glasovanje obstruirala.

Kdo je nova varuhinja?