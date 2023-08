'Slovenija ima veliko prijateljev': kdo vse nam je priskočil na pomoč?

"V nesreči človek spozna prijatelja, enako tudi država. In po odzivu iz tujine ima Slovenija veliko prijateljev," je ekipam iz tujine, ki so priskočile na pomoč Sloveniji pri reševanju življenj in sanaciji, hvaležen obrambni minister Marjan Šarec. Slovenija je bilateralno ali preko mehanizma EU na področju civilne zaščite do zdaj prejela pomoč v obliki 257 oseb, 87 vozil, osmih helikopterjev in dveh mostov. Države, ki so nam že zagotovile pomoč, so Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Francija, Španija, Avstrija, Slovaška, Poljska, Italija, Srbija, Bosna in Hercegovina, ZDA ter celo Ukrajina, v kateri divja vojna.

Po katastrofalnih poplavah, ki so nas doletele, je Slovenija 6. avgusta preko mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosila za pomoč v mehanizaciji za odstranjevanje naplavin in zagotavljanje prevoznosti cest. Za odpravo posledic ujme je zaprosila tudi prek mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče. Takoj na začetku smo evropske prijatelje prosili za mehanizacijo za odstranjevanje naplavin in zagotavljanje prevoznosti cest, montažne mostove do 40 metrov, pet vojaških helikopterjev z nosilnostjo do tri tone in za 200 vojakov. Tri dni pozneje smo potrebe po helikopterjih znižali s pet na štiri, 11. avgusta pa smo zaprosili še za razvlažilnike zraka.

icon-expand Pomoč, ki je v Slovenijo včeraj prispela iz Ukrajine. FOTO: Luka Kotnik

Današnji podatki, objavljeni na spletni strani vlade, kažejo na velik odziv. Slovenija je do zdaj prejela pomoč v obliki 257 oseb, 87 vozil (23 bagrov in 64 ostalih vozil), osmih helikopterjev (pet jih je aktivnih, trije so v pripravljenosti) in dveh mostov. Države, ki so nam že zagotovile pomoč, so Madžarska, Hrvaška, Nemčija, Francija, Španija, Avstrija, Slovaška, Poljska, Italija, Srbija, Bosna in Hercegovina, ZDA ter celo Ukrajina, v kateri divja vojna. Pomoč so ponudile tudi Češka, Črna gora, Severna Makedonija in Izrael. Podrobnejše podatke o vrsti pomoči, datumih prejema in porabi si lahko pogledate v spodnji tabeli:

icon-expand FOTO: Vlada RS icon-chevron-left icon-chevron-right

S helikopterji v enem tednu na varno odpeljali 700 ljudi Slovenska vojska je danes sporočila, da so posadke njihovih helikopterjev v enem tednu skupaj naletele 155 ur, na varno prepeljale okoli 400 ljudi, v nedostopne predele prepeljale 125 ton tovora, pomagale so tudi pri reševanju ujetih živali.

Posadke tujih helikopterjev pa so naletele 99 ur, na varno prepeljale 300 ljudi in 136 ton tovora. "To so naši zavezniki in partnerji," so dodali in pripisali ključnik "skupaj smo močnejši".

Šarec: V nesreči človek spozna prijatelja, enako tudi država "V nesreči človek spozna prijatelja, enako tudi država. In po odzivu iz tujine ima Slovenija veliko prijateljev. Na pomoč so prišle enote iz drugih držav, sestavljene iz prostovoljcev, kakor tudi vojaške enote. Delajo. Dajejo vse od sebe, da bi življenje čim prej začelo teči kolikor toliko normalno. Tako je tudi Slovenija vedno pomagala drugim, nazadnje v Italiji, še prej pa v Turčiji ob potresu. In še bo, kadar koli bo to potrebno," je ob tem sporočil obrambni minister Marjan Šarec. Še posebej je izpostavil enote civilne zaščite Ukrajincev, ki so nam iz "dežele, ki ječi pod napadi", na pomoč prihiteli včeraj. "To, kar pri nas počne narava, tam počne človek. Oni vedo, kaj je uničenje, izguba vsega, kar si imel. Najhujše pa so človeške žrtve. Vsak dan, brez izjeme. A to jih ni ustavilo, da so se podali na pot, dolgo in naporno pot. Dali bodo vse od sebe, da nam pomagajo v tej težki preizkušnji za Slovenijo. A niso prvi. Že vse dni pomagajo begunci iz Ukrajine, ki živijo pri nas. Delajo in ob delu poskušajo pozabiti na grozote vojne, ki divja in divja v njihovi državi. To je solidarnost, ki nima meja in daje upanje, da človeštvo vendarle ni obsojeno na propad," je hvaležen Šarec, ki ob tem opominja, da ob velikih nesrečah sami nikoli ne bomo imeli dovolj kapacitet, s pomočjo prijateljev pa vedno.