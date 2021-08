Slovenija in Avstrija pomemben korak naprej pri napovedovanju poplav in snežnih plazov

Projekt Crossrisk je vodil avstrijski Zvezni urad za meteorologijo in geodinamiko (ZAMG). Partnerji so bili avstrijski zvezni deželi Štajerska in Koroška, Visoka strokovna šola Joanneum, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Geografski inštitut Antona Melika), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Agencija RS za okolje.

Če smo morali podatke o nevarnosti snežnih plazov, debelini snežne odeje ter poplavah v Sloveniji in na avstrijskem Štajerskem in Koroškem prej iskati na več spletnih mestih, jih bomo zdaj našli na enem. Slovenija in Avstrija sta namreč v okviru triletnega projekta zasnovali portal Crossrisk, na katerem so zbrani uporabni podatki in enotna opozorila o snežnem in dežnem dogajanju na omenjenem področju v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku.

Za ljubitelje gora bodo koristne predvsem čezmejne dnevne informacije o zimskih razmerah. "Na Crossrisku so denimo zapisane dnevne ocene nevarnosti snežnih plazov, ki se jim reče dnevne obtežbe. V zavihku Podnebje pa so navedene tudi obdobne snežne obtežbe, kar vam koristi, če na primer zidate hišo in potrebujete podatek, kakšna je obremenitev oziroma koliko je bila težka snežna odeja v preteklih 50, 100 letih. Upravljavci smučišč imajo na voljo podatke, ali bodo v naslednjih dneh vremenske razmere primerne za zasneževanje," nam je nekaj prednosti projekta na novinarski konferenci na slovenski strani mejnega prehoda Ljubelj predstavil Miha Pavšek iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).