Slovenija in Avstrija v testni nadzor meje z droni in kamerami

Aleš Hojs in Karl Nehammer sta na srečanju ob robu konference govorila o migracijah v regiji Zahodnega Balkana. Dogovorila sta se za testni projekt skupnega nadzora slovensko-avstrijske meje s tehničnimi sredstvi, kot so droni in kamere. S tem želijo preveriti možnost učinkovitega sodelovanja pri skupnem nadzoru meje in prenosu teh praks na migracijsko bolj obremenjeno slovensko-hrvaško mejo, so navedli na notranjem ministrstvu.