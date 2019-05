Slovenija in Avstrija za skupen vpis vzreje lipicancev na Unescov seznam

Zunanja ministra Karin Kneissl in Miro Cerar sta s skupno izjavo potrdila avstrijsko-slovensko sodelovanje pri projektu večnacionalne nominacije tradicionalne vzreje lipicancev na seznam nesnovne dediščine pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco).

Nominacijo naj bi Avstrija in Slovenija skupaj z Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, Romunijo in Slovaško vložili do marca 2020, vpis pa bi se lahko zgodil leta 2021, piše v izjavi, ki so jo posredovali z MZZ.

Nominacija se mora osredotočiti na skupne tradicije, značilne za sodelujoče države, in obenem odražati tudi raznolikost te dolgoletne kulturne dediščine, povezane z vzrejo lipicancev. Ministra sta ob tem izpostavila še pomen prenosa znanja, praks in raziskovalnih dejavnosti za zavedanje in razvoj prihodnjih generacij.