Slovenija in Hrvaška podpisali sporazum o gradnji mostu na Dragonji

Obnova mostu bo stekla po koncu letošnje turistične sezone, tako da bodo lahko most naslednjo turistično sezono varno na polno obremenili, je v izjavi po podpisu sporazuma povedal Jernej Vrtovec. "Če ne bi prišlo do tega sporazuma in obnove tega mostu, potem bi morali začeti zmanjševati pretok, število vozil in tovornjakov na mostu," je pojasnil.

Obnova je vredna okoli 300.000 evrov, pri čemer obe državi prispevata polovico zneska, razpis za izvedbo obnove pa vodi hrvaška stran, je še navedel slovenski minister.

Po obnovi obstoječega mostu se bodo lotili tudi izgradnje novega mostu. Najprej bodo šli v izdelavo potrebne dokumentacije, natečaj za projekt pa je moč pričakovati prihodnje leto, je navedel Oleg Butković. Čeprav bosta obseg del, vključno s tem, ali bo čez most speljana dvo- ali štiripasovnica, in njihova vrednost odvisna od končnega prostorskega načrta, pa je Butković ocenil, da bo nov most stal okoli 10 milijonov kun oz. nekaj več kot 1,3 milijona evrov. Stroške si bosta državi tudi v tem primeru razdelili na pol.

Kot je omenil Vrtovec, je še veliko podobnih odprtih vprašanj glede mejnih prehodov, ki so speljani prek rek. S hrvaškim kolegom zato pripravljata celovit krovni sporazum za urejanje odprtih vprašanj glede prehodov mostov tudi na drugih krajih.

V zvezi s projektom hitre ceste Koper–Dragonja je infrastrukturni minister pojasnil, da umestitev v prostor še poteka, je pa zagotovil, da do umestitve tega dela v prostor ne bodo nadaljevali z deli na trasi hitre ceste med Izolo in Sečovljami.