Slovenija in Hrvaška potrdili revizijo programa odlaganja radioaktivnih odpadkov

V Zagrebu se je danes odvilo 14. zasedanje Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja sporazuma med vladama Republike Hrvaške in Republike Slovenije o urejanju statusa in drugih pravnih razmerij, povezanih z naložbami, uporabo in razgradnjo Jedrske elektrarne Krško. Obravnavali so poročilo o obratovanju elektrarne ter stanju zbranih sredstev, potrebnih za zagotovitev razgradnje elektrarne in odstranjevanje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Potrjena je bila tudi tretja revizija programov razgradnje elektrarne in odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

"Zelo sem zadovoljen, da sta državi po dolgem času vendarle izpolnili zavezo iz meddržavnega sporazuma in potrdili tretjo revizijo programov razgradnje Neka in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Potrjena programa sta ključna za ohranjanje odličnega in varnega obratovanja Neka," je srečanje komentiral infrastrukturni ministerJernej Vrtovec. Hrvaški minister za energijo Tomislav Ćorićse je strinjal, da je revizija izredno pomembna z vidika zavez obeh držav. Revizijo sta potrdila tudi hrvaški sabor in slovenska vlada.