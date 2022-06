Slovenija in Hrvaška se ne znata dogovoriti, kdo naj plača sodne stroške

"Slovenija spoštuje odločitve mednarodnih sodišč, zato bo tudi spoštovala svoje obveznosti glede vračila stroškov za stroške postopka pred Sodiščem EU," so sporočili z MZZ v odzivu na današnji članek v hrvaškem Večernjem listu, da je Hrvaška že nekajkrat v zadnjih dveh letih in pol od Slovenije zahtevala povračilo 150.000 evrov stroškov zaradi tožbe pred Sodiščem EU, a neuspešno.

Da jih mora Slovenija Hrvaški vrniti, je odločilo Sodišče EU, ko se je 31. januarja 2020 izreklo za nepristojno odločati v tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji.

S slovenskega zunanjega ministrstva so danes sporočili, da je Hrvaška od Slovenije "že zahtevala vračilo stroškov postopka v višini okoli 148.000 evrov". A hkrati so opozorili, da je "tako kot to vprašanje treba rešiti tudi vprašanje stroškov, ki so nastali v arbitražnem postopku".

Slovenija je namreč morala po začasni odločitvi arbitražnega sodišča julija 2015, ko je zavrnilo namere Hrvaške po enostranskem odstopu od arbitraže, založiti za preostale stroške do konca postopka. Kot pojasnjujejo na MZZ, je šlo takrat za dokončanje dela sodišča še 800.000 evrov, v končni razsodbi pa je sodišče naložilo državama, da si stroške postopka razdelita v enakih deležih.

"Priložnost, da se tudi ti dve vprašanji rešita, bo vsekakor tudi v postopku implementacije arbitražne razsodbe, k čemur je Slovenija Hrvaško že večkrat pozvala," so še dodali na MZZ.