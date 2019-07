Slovenija in Hrvaška z dogovorom o tovornem prometu

Omejitev tranzitnega prometa težkih tovornih vozil nad 7,5 tone je takrat začela veljati na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Bistrica ob Sotli, Dobovec, Zavrč ter Središče ob Dravi, namen pa je bil promet preusmeriti na avtocestno omrežje. S to prometno ureditvijo želi Slovenija izboljšati varnost in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva, so spomnili na infrastrukturnem ministrstvu.

Pri prepovedi so bile s 1. junijem dovoljene tudi nekatere izjeme za prevoznike, ki imajo sedež, naklad, doklad oziroma razklad tovora v nekaterih hrvaških županijah in slovenskih krajih. Izkušnje vsakdanjega tranzita od junija naprej so pokazale, da je smiselno uvesti še nekaj izjem, ki bodo začele veljati 1. avgusta, so dodali.

Na mejnem prehodu Petišovci se bo tako sprostila popolna zapora tovornega prometa nad 7,5 tone, ki jo je v začetku leta enostransko uvedla Hrvaška - po novem bo promet dovoljen za Slovenijo, Medžimurje in Varaždin.

Na mejnih prehodih Bistrica ob Sotli in Dobovec se bo vzpostavila izjema za prevoznike s sedežem, nakladom, dokladom ali razkladom na območju Krapine in Zagorja, na mejnem prehodu Starod in Jelšane pa bo dodana še izjema za prevoznike s sedežem, nakladom, dokladom ali razkladom v Dalmaciji.

"Ocenjujemo, da te spremembe ne bodo bistveno vplivale na kakovost življenja ob mejnih prehodih,"so dodali na infrastrukturnem ministrstvu. Poudarjajo pa, da so učinki ukrepov pogojeni z doslednim nadzorom pristojnih organov.

Skupina se je na srečanju dogovorila tudi za ustanovitvi mešane delovne komisije za promet, ki bi lahko po navedbah hrvaške strani zaživela konec avgusta. Ena njenih najbolj pomembnih nalog bo reševanje težav s tranzitnimi koridorji in ostalih odprtih vprašanj, ki so povezana z mejnimi prehodi in obmejnim sodelovanjem.