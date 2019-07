Slovenija in jedrska prihodnost

Danes na naši spletni strani začenjamo prvo serijo poletnega branja. Pripravili vam bomo številne teme, ki sem zdijo pomembne za našo družbo in našo prihodnost. Odpiramo jih v času, ko bi se o njih morali in se lahko začnemo pogovarjati. Med dopusti imamo celo čas za neobremenjen razmislek, a te pomembne premisleke preradi odlašamo na neko drugo obdobje, ko bo reševanje naše prihodnosti precej težje, dražje in bolj boleče.

Naša spletna stran ima dolgo zgodovino obdelovanja okoljevarstvenih tematik, sprva z rubriko Čas za zemljo, danes pa objavljamo v sekciji Zeleni genij. Varovanje okolja je nekaj, kar naša in prihajajoče generacije jemljemo zelo resno, saj smo prva generacija, ki te spremembe tudi zelo praktično občutimo in doživljamo. Novinarji uredništva 24ur.com vam bomo v naslednjih tednih postregli z vrsto člankov, izvrstnih iztočnic za premislek družbe o slovenski energetski prihodnosti. Ukvarjali se bomo predvsem s perspektivami jedrske energije, njenimi prednostmi in pomanjkljivosti. O znanosti in mitih. O konsenzu znanstvenikov, utopični trmi "okoljevarstvenikov" in preračunljivosti politikov. K pisanju nas ni spodbudila zgolj popularnost serije Černobil na HBO, prav tako ne nedavno izvrstno pokrivanje te tematike v Mladini. Prepričani smo namreč, da imamo prav zdaj majhno, a izvrstno okno priložnosti, kjer se lahko o tej tematiki prihodnosti začnemo odraslo in zrelo vsaj pogovarjati.

Černobilska nesreča se lahko primerja z Bhopalsko nesrečo leta1984. Iz tovarne v Indiji ušel toksičen plina in zaradi česar je umrlo vsaj 15.000 ljudi, ranjenih pa je bilo med 150.000 in 600.000 ljudi. Leta 1975 pa je porušen jez Banqiao zalil 2 milijona ljudi, umrlo jih je med 170 in 200 tisoč. FOTO: Shutterstock

Smo zataknjeni na primitivni ravni razprave nekaterih zafrustriranih, poniglavih poslancev o precej manj usodnih težavah, ki bi jih reševali s "šusom v glavo"?

Kdaj bi bil bolj primeren čas, kot je danes, da praktično, ne le deklarativno razmislimo o prihodnosti brez ogljičnega odtisa, o tem, kako bomo proizvajali elektriko, ko bomo končno dosegli konsenz, da je bil TEŠ6 ena največjih napak naše generacije in da resnično ni smiselno graditi TEŠ7, temveč da obstaja čista in varna alternativa. Jedrska, ne premogovna, plinska ali vodna. Da ne bo dovolj, da se pogovarjamo zgolj o zmanjšanju porabe energije, da kurjenja premoga resnično ne moremo nadomesti s sedemdesetimi hidrocentralami, kolikor bi jih potrebovali kot alternativo tovrstni proizvodni moči.

NEK proizvede 40% vse proizvedene energije v Sloveniji. V 38ih letih delovanja so proizvedli okoli 160 TWh, brez enega resnega incidenta. FOTO: Miro Majcen

Kdaj bi bil bolj primeren čas, da se začnemo pogovarjati o žrtvah jedrskega sevanja v primerjavi z žrtvami kurjenja fosilnih goriv, posledic na okolje in zdravje ljudi? Danes nismo sredi finančne krize leta 2008, migrantske leta 2015, nismo sredi enega, drugega, tretjega, četrtega pred ali povolilnega obdobja, kjer politiki obljubljajo le izvoljive obljube. Nismo neposredno po jedrski nesreči, čeprav je bilo teh resnično izjemno malo, da bi sprejemali histerične, hipne odločitve o zaprtju jedrskih central, kot so jih sprejemali Nemci po Fukušimi, a ta odločitev že prinaša negativne posledice za okolje.

Nesreča v Fukushimi je največja jedrska nesreča po Černobilu iz leta 1986, obenem pa je od černobilske nesreče bolj zapletena, saj se je okvarilo več reaktorjev, ki pa niso spustili toliko jedrskih snovi. FOTO: AP

Prepričani smo, da smo v času, kjer lahko trezno pogledamo v našo energijsko in okoljsko prihodnost skozi oči jedrske energije. Je strah pred nesrečami, kot je bil Černobil, upravičen? Nesrečo v Černobilu je povzročil človeški faktor, nič se ni zgodilo samo od sebe. Koliko je za posledice kriv sistem in koliko jedrska energija sama? Po sodnem dnevu na Japonskem, kjer so doživeli uničujoč potres in 15-metrske valove cunamija, popolno stalitje treh jedrskih reaktorjev Fukušime, niso imeli niti ene same smrtne žrtve zaradi posledic radiacije. Pregledali so 160.000 ljudi, pa niti pri enem niso našli sevanja, ki bi vplivalo na zdravje, še najbolj jih je ogrožala dehidracija. Smo v času, kjer se lahko trezno pogovarjamo o radioaktivnosti elektrofiltrskega pepela, ki je ob žlindri stranski produkt kurjenja premoga.

O tem, da nekatere raziskave ugotavljajo, da je jedrska energija rešila življenje dveh milijonov ljudi zaradi neonesnaženosti zraka ob takšni energetski potrošnji. Imamo čas, da se trezno pogovarjamo o toksičnosti kroma, kadmija, svinca, sestavin, potrebnih za izdelavo sončnih elektrarn. O 170 tisoč mrtvih ob zrušenju hidroakumulacijskega jeza na Kitajskem, o realnostih pridobivanja energije v industrijski dobi. Imamo čas za spoznanje, da jedrske elektrarne niso enake jedrskim bombam, da je razlika med 95-odstotnim obogatenim jedrskim gorivom za bombo ali 5-odstotnim za elektrarno. Da si lahko priznamo, da človeštvo s svojim sodobnim znanjem obvladuje zapletene jedrske procese in stranske produkte precej bolj kot srednjeveške metode izkoriščanja naravnih virov.

Lahko se o naši prihodnosti, tudi energetski, ne strinjamo, a za razpravo uporabljajmo argumente, znanost, ne pa mite, dim in ogledalo.