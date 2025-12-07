Slovenija in Kitajska – partnerstvo prihodnosti?

"Spoštovane potnice in potniki, dobrodošli na Mednarodnem letališču Beijing Capital (glavno pekinško letališče). Krajevni čas je 16:15, zunanja temperatura znaša 12 stopinj Celzija. Prosimo vas, da ostanete na svojih sedežih..." Končno. Po dobrih desetih urah leta, z rahlo prilepljenim obrazom ob mrzlo okensko šipo, sem zrla v svet v kockah, ki se je raztezal pod menoj in postajal iz sekunde v sekundo večji. "Kot bi človek lego kocke gledal, kaj?" je, kot bi mi videl v misli, moj miselni tok prekinil sopotnik na sosednjem sedežu. Širjave visokih blokov in nebotičnikov, postavljenih v ravne, do milimetra izmerjene črte. Koliko ljudi neki živi na teh nekaj hektarjih zemlje, sem razmišljala, medtem ko sem si zapenjala svoj varnostni pas. Dimenzije, ki si jih povprečen prebivalec Slovenije težko predstavlja.
Peking – metropola moči, kjer se pišejo tudi slovenske priložnosti
Peking je metropola, kjer živi več kot deset Slovenij. Je stičišče moči in tradicije. Tu delujejo najvišji organi oblasti, se oblikujejo ključne nacionalne politike in stojijo najpomembnejše kulturne, izobraževalne in zgodovinske ustanove. In ker se na Kitajskem vse začne in konča s politiko, se je po nove poslovne priložnosti pod vodstvom predsednika Državnega sveta Slovenije Marka Lotriča odpravila ena največjih gospodarskih delegacij doslej.
"Sodelovanje s Kitajsko se začne preko politike. V Kitajsko ne morete vstopiti samo s tem, da odprete podjetje. Ne, to ne gre. Tukaj odpirajo podjetja države, vlade, mi je na vprašanje, zakaj je lahko odprava na Kitajsko brez politike slaba popotnica za podjetje, ki si želi uspeti na njihovem trgu", odgovoril vodja delegacije Marko Lotrič.
"Politiki so na nek način polbožanstvo. 7 ljudi, ki na nek način upravljajo državo. Kamor koli pridejo, stojijo vrste množic. Ljudje so na njih ponosni. Politika hočemo ali nočemo igra pomembno vlogo pri upravljanju države. In glede na to, da bo predsednik državnega sveta na tem obisku srečal številke 2, 3 in 4, kaže na to, da smo Kitajcem zanimivi in nismo premajhni, ampak ravno prav veliki in na globalnem trgu lahko najdemo svojo vlogo," je dodal tudi Žiga Vavpotič, član delegacije, ki že vrsto let pleše na parketu slovensko-kitajskih poslovnih odnosov.
Trgovinska menjava med državama se je v zadnjih letih močno povečala. Lani na primer smo na Kitajsko izvozili okoli 275 milijonov evrov blaga, uvozili pa za skoraj 7 milijard evrov, od tega dobri dve tretjini kemičnih sestavin, ki farmaciji prinašajo dodano vrednost.
Kitajska je tudi največji proizvajalec električnih vozil na svetu - lansko leto je njihova proizvodnja predstavljala več kot 70 % globalne produkcije, prebivalci Kitajske pa so posedovali več kot 31,4 milijona električnih avtomobilov.
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
Med digitalnimi očmi in poslovnim zaupanjem: kako Kitajska gradi odnose
Ko sem se zvečer odpravila peš skozi mesto, sem razumela, kaj pomeni ta številka. Pravzaprav sem jo lahko vdihnila v nosnice in spustila skozi ušesa. Boljši zrak, predvsem pa precejšnja tišina v primerjavi z gostim prometom, ki tudi v nočnih urah ne pojenja. Ozrla sem se malce višje od semaforjev in nad njimi zagledala še nekaj, kar v kitajskih mestih prav tako nikoli ne spi. Nadzorne kamere. Kitajska mreža nadzornih kamer je ena izmed najbolj razširjenih in tehnološko naprednih na svetu. Digitalne oči pa jasno niso le varnostni aparat, ampak tudi strateško orodje oblasti. Je bilo moje snemanje prometa in sprehajanja po pekinških ulicah zdaj zaznačeno? V mislih sem si že krojila zgodbo, ki jo bom napletla v zagovor morebitnemu varuhu oblasti, če bi me ustavil zaradi snemanja na javnem prostoru. Navsezadnje pa sva bila s snemalcem prav tako člana delegacije, torej varna na nek način. Na vsakem koraku smo bili namreč sprejeti s spoštovanjem in nasmehom. Ker to pač Kitajska je. Njihova etika obnašanja je mešanica spoštovanja, discipline, hierarhije in osebne topline. Človeka sprejmejo z občutkom posebnosti in z veliko mero potrpežljivosti. A to je pač vljudnost, ki jo morda Evropejci prehitro jemljemo za prijateljstvo. V kitajskem poslovnem svetu pa ni hitrih zmag. Do podpisov pogodb je dolga pot, a ko enkrat vzpostaviš zaupanje, so te toliko bolj trdne.
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
- FOTO: 24UR Fokus
Kam sodi Slovenija v kitajski igri prihodnosti?
In v kateri oz. kako močni zmagi se bo v prihodnje znašla Slovenija? Potovali smo od Pekinga, kjer se kreirajo politike globalnega gospodarstva, do Qingdaoa, strateške točke pomorske svilene poti, razvojnega centra hitrih vlakov in uprave enega največjih igralcev globalnega trga: podjetja Hisense. Si delavci v Gorenju lahko oddahnejo pred grozečimi reorganizacijami? Kaj Kitajska ponuja Sloveniji in kaj Slovenija Kitajski? Da nas Kitajci vidijo v partnerstvu, priča tudi slovenska prisotnost na največjem kitajskem mednarodnem sejmu uvoza v Šanghaju. Bomo v prihodnje sodelovali s Kitajci na področju tehnologije, industrije, logistike, turizma in finančnih storitev? Zakaj smo zanimivi podjetjem s pametnimi tehnologijami, humanoidnimi roboti in električnimi avtomobili? Samo zaradi strateške pozicije sredi Evrope in Luke Koper, ali tudi strokovnjakov, ki se spoznajo na tehnologijo in na posel? V rubriki 24UR Fokus tudi o tem, zakaj Hongkong še vedno ponuja ogromno priložnosti, v čem nam lahko pomaga tudi Luka Dončič in kakšna pravzaprav je resnična podoba države, ki nikoli ne spi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.