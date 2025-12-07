Svetli način
Slovenija

Slovenija in Kitajska – partnerstvo prihodnosti?

Peking, Šanghaj, Hong Kong, 07. 12. 2025 09.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ana-Marija Ficko
Komentarji
121

Kitajska je dežela prihodnosti, politične moči in tehnoloških presežkov. Slovenska delegacija je nedavno obiskala drugo največje gospodarstvo na svetu, da tam poišče nove poslovne priložnosti. Od Pekinga, kjer se rojevajo nacionalne politike, do Šanghaja in Hongkonga, kjer se piše svetovno gospodarstvo. Kaj Kitajska ponuja Sloveniji in kakšna je resnična podoba države, ki nikoli ne spi? O tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

"Spoštovane potnice in potniki, dobrodošli na Mednarodnem letališču Beijing Capital (glavno pekinško letališče). Krajevni čas je 16:15, zunanja temperatura znaša 12 stopinj Celzija. Prosimo vas, da ostanete na svojih sedežih..." Končno. Po dobrih desetih urah leta, z rahlo prilepljenim obrazom ob mrzlo okensko šipo, sem zrla v svet v kockah, ki se je raztezal pod menoj in postajal iz sekunde v sekundo večji. "Kot bi človek lego kocke gledal, kaj?" je, kot bi mi videl v misli, moj miselni tok prekinil sopotnik na sosednjem sedežu. Širjave visokih blokov in nebotičnikov, postavljenih v ravne, do milimetra izmerjene črte. Koliko ljudi neki živi na teh nekaj hektarjih zemlje, sem razmišljala, medtem ko sem si zapenjala svoj varnostni pas. Dimenzije, ki si jih povprečen prebivalec Slovenije težko predstavlja.

Peking – metropola moči, kjer se pišejo tudi slovenske priložnosti

Peking je metropola, kjer živi več kot deset Slovenij. Je stičišče moči in tradicije. Tu delujejo najvišji organi oblasti, se oblikujejo ključne nacionalne politike in stojijo najpomembnejše kulturne, izobraževalne in zgodovinske ustanove. In ker se na Kitajskem vse začne in konča s politiko, se je po nove poslovne priložnosti pod vodstvom predsednika Državnega sveta Slovenije Marka Lotriča odpravila ena največjih gospodarskih delegacij doslej.

"Sodelovanje s Kitajsko se začne preko politike. V Kitajsko ne morete vstopiti samo s tem, da odprete podjetje. Ne, to ne gre. Tukaj odpirajo podjetja države, vlade, mi je na vprašanje, zakaj je lahko odprava na Kitajsko brez politike slaba popotnica za podjetje, ki si želi uspeti na njihovem trgu", odgovoril vodja delegacije Marko Lotrič.

"Politiki so na nek način polbožanstvo. 7 ljudi, ki na nek način upravljajo državo. Kamor koli pridejo, stojijo vrste množic. Ljudje so na njih ponosni. Politika hočemo ali nočemo igra pomembno vlogo pri upravljanju države. In glede na to, da bo predsednik državnega sveta na tem obisku srečal številke 2, 3 in 4, kaže na to, da smo Kitajcem zanimivi in nismo premajhni, ampak ravno prav veliki in na globalnem trgu lahko najdemo svojo vlogo," je dodal tudi Žiga Vavpotič, član delegacije, ki že vrsto let pleše na parketu slovensko-kitajskih poslovnih odnosov.

Trgovinska menjava med državama se je v zadnjih letih močno povečala. Lani na primer smo na Kitajsko izvozili okoli 275 milijonov evrov blaga, uvozili pa za skoraj 7 milijard evrov, od tega dobri dve tretjini kemičnih sestavin, ki farmaciji prinašajo dodano vrednost.

Kitajska je tudi največji proizvajalec električnih vozil na svetu - lansko leto je njihova proizvodnja predstavljala več kot 70 % globalne produkcije, prebivalci Kitajske pa so posedovali več kot 31,4 milijona električnih avtomobilov.

Med digitalnimi očmi in poslovnim zaupanjem: kako Kitajska gradi odnose

Ko sem se zvečer odpravila peš skozi mesto, sem razumela, kaj pomeni ta številka. Pravzaprav sem jo lahko vdihnila v nosnice in spustila skozi ušesa. Boljši zrak, predvsem pa precejšnja tišina v primerjavi z gostim prometom, ki tudi v nočnih urah ne pojenja. Ozrla sem se malce višje od semaforjev in nad njimi zagledala še nekaj, kar v kitajskih mestih prav tako nikoli ne spi. Nadzorne kamere. Kitajska mreža nadzornih kamer je ena izmed najbolj razširjenih in tehnološko naprednih na svetu. Digitalne oči pa jasno niso le varnostni aparat, ampak tudi strateško orodje oblasti. Je bilo moje snemanje prometa in sprehajanja po pekinških ulicah zdaj zaznačeno? V mislih sem si že krojila zgodbo, ki jo bom napletla v zagovor morebitnemu varuhu oblasti, če bi me ustavil zaradi snemanja na javnem prostoru. Navsezadnje pa sva bila s snemalcem prav tako člana delegacije, torej varna na nek način. Na vsakem koraku smo bili namreč sprejeti s spoštovanjem in nasmehom. Ker to pač Kitajska je. Njihova etika obnašanja je mešanica spoštovanja, discipline, hierarhije in osebne topline. Človeka sprejmejo z občutkom posebnosti in z veliko mero potrpežljivosti. A to je pač vljudnost, ki jo morda Evropejci prehitro jemljemo za prijateljstvo. V kitajskem poslovnem svetu pa ni hitrih zmag. Do podpisov pogodb je dolga pot, a ko enkrat vzpostaviš zaupanje, so te toliko bolj trdne.

Kam sodi Slovenija v kitajski igri prihodnosti?

In v kateri oz. kako močni zmagi se bo v prihodnje znašla Slovenija? Potovali smo od Pekinga, kjer se kreirajo politike globalnega gospodarstva, do Qingdaoa, strateške točke pomorske svilene poti, razvojnega centra hitrih vlakov in uprave enega največjih igralcev globalnega trga: podjetja Hisense. Si delavci v Gorenju lahko oddahnejo pred grozečimi reorganizacijami? Kaj Kitajska ponuja Sloveniji in kaj Slovenija Kitajski? Da nas Kitajci vidijo v partnerstvu, priča tudi slovenska prisotnost na največjem kitajskem mednarodnem sejmu uvoza v Šanghaju. Bomo v prihodnje sodelovali s Kitajci na področju tehnologije, industrije, logistike, turizma in finančnih storitev? Zakaj smo zanimivi podjetjem s pametnimi tehnologijami, humanoidnimi roboti in električnimi avtomobili? Samo zaradi strateške pozicije sredi Evrope in Luke Koper, ali tudi strokovnjakov, ki se spoznajo na tehnologijo in na posel? V rubriki 24UR Fokus tudi o tem, zakaj Hongkong še vedno ponuja ogromno priložnosti, v čem nam lahko pomaga tudi Luka Dončič in kakšna pravzaprav je resnična podoba države, ki nikoli ne spi.

 

fokus kitajska šanghaj peking gospodarska delegacija qingdao poslovne priložnosti slovenija politika
KOMENTARJI (121)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Important notice
07. 12. 2025 10.57
+0
Slovensko - Kitajsko partnerstvo pa ne vem kaj še, po Temuju in kitajskih trgovinah se pa pljuva. Odločit se bodo morali.
ODGOVORI
1 1
Colgate
07. 12. 2025 10.58
+1
@important To kar si napisal nima nobene veze s partnerstvom.
ODGOVORI
1 0
Zmaga Ukrajini
07. 12. 2025 11.00
Saj revež tega ne zmore razumeti.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
07. 12. 2025 10.55
+1
Trgovinska bilanca, ki je 25* v korist Kitajske ne more biti partnerstvo prihodnosti. Kitajci ne bodo kupili meglo, ki jo prodaja Lotrič
ODGOVORI
1 0
Planetmiru
07. 12. 2025 10.54
+1
Taisti, ki iščejo sodelovanje, bodo ob prvi priložnosti dvignili roke za sankcije proti Kitajski, takoj ko bo Uršula to predlagala. To sta dva obraza iste politike, ki jih Kitajci ne bodo spregledali.
ODGOVORI
1 0
Z O V
07. 12. 2025 10.55
+0
UVDL je pogrebnica EU....
ODGOVORI
1 1
Colgate
07. 12. 2025 10.59
@zov No, tukaj se strinjava.
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
07. 12. 2025 10.53
+0
Jedrna Evropa po Fajon 😂
ODGOVORI
2 2
Z O V
07. 12. 2025 10.53
+1
🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
ivanović
07. 12. 2025 10.52
+1
Najbolj razširjena kitajska zadeva u SLO je marmorirasti smrdljivko, tista gravžna žuželka ki ti poje CEL vrt in sadovnjak, tapravi kitajec je
ODGOVORI
1 0
Colgate
07. 12. 2025 10.59
@ivanovic Pa tigrasti komar tudi
ODGOVORI
0 0
2mt8
07. 12. 2025 10.50
+1
Kitajci so sprejeli hibridni sistem z eno komunistično partijo a kapitalistično ureditvijo. Kot invazivno gospodarstvo bodo sesuli pol sveta.
ODGOVORI
3 2
Delavec_Slo
07. 12. 2025 10.47
-2
Partnerstvo prihodnosti mhm, ja oni nas bodo fotral s reli el. avto, ki jih oni nočejo, slovenci neumni pa kupi sine!
ODGOVORI
2 4
ivanović
07. 12. 2025 10.48
-3
Točno tako, imaš prav, od Kitajca še nikoli noben ni živel dobro isto kot od vaterpolistov in kovinskih predelovalcev
ODGOVORI
0 3
MasteRbee
07. 12. 2025 10.42
-6
Kitajske spletne prodajalne so za marsikaterega Evropejca res velika poslovna priložnost...dokler bo Evro še plačilno sredstvo.
ODGOVORI
0 6
Pikopiko
07. 12. 2025 10.42
-3
Mi smo del zahoda in kot taki bi se morali boriti skupaj z zahodom. Ne pa, da smo za Hamas, Arabce, Kitajce.....Američani pa so nam sovražniki. To so nam vcepili levičarji. Katastrofa.
ODGOVORI
4 7
MasteRbee
07. 12. 2025 10.45
-4
to nam vceplja peta kolona in dolarji, ki nenehno pritekajo na ključne vzvode odločanja.
ODGOVORI
0 4
vlahov
07. 12. 2025 10.48
To je resnica.
ODGOVORI
0 0
Pamir
07. 12. 2025 10.50
-2
Zahod? To misliš pokrite ženske napise v arabščini v zahodno Evropskih mestih?
ODGOVORI
0 2
Planetmiru
07. 12. 2025 10.58
In kako zgleda ta tvoja borba oz. kaj s tem misliš. Ker je očitno, da ne dojemaš pravih vzrokov za težave na tem planetu, naj te samo opomnim, da smo mi v uniji z največjimi in tako rekoč edinimi kolonialisti skozi zgodovino. Torej, kdo te skrbi??
ODGOVORI
0 0
vlahov
07. 12. 2025 10.40
+9
Kitajska in Rusija imata največ interesa za dodaten propad EU.
ODGOVORI
9 0
MasteRbee
07. 12. 2025 10.47
-2
Interes je v sami EU.
ODGOVORI
1 3
Planetmiru
07. 12. 2025 10.59
Malo si pomešal vzroke in posledice in to kar navajaš je posledica, to bi moral vedeti.
ODGOVORI
0 0
Colgate
07. 12. 2025 11.00
@vlahov Predvsem Kitajska ima v interesu pokopati evropsko avtoindustrijo
ODGOVORI
0 0
Pamir
07. 12. 2025 10.39
-8
Razlika med glavnima mestoma EU in Rusije? Glavno mesto EU zgleda kot Maroko le da je na ulicah veliko več smeti, kriminala in narko dilerjev kot v Maroku.
ODGOVORI
2 10
SrebrniPamirSinjeRajabOdisej
07. 12. 2025 10.40
+4
Resno.
ODGOVORI
5 1
Colgate
07. 12. 2025 10.41
+5
@pamire Vzemi Bolgarijo ali pa del Romunije, ki meji na Moldavijo...te dele EUja lahko primerjaš z zaostalo Rusijo
ODGOVORI
8 3
Pamir
07. 12. 2025 10.48
-2
Kje pa, rusofobija in laganje ne spremenita dejstva.Sicer Romunija in Bolgarija zaenkrat še zgledata Evropa.Zahodna Evropa pa ne.
ODGOVORI
1 3
Z O V
07. 12. 2025 10.51
-1
Ljubljanistan je prihodnost multikulti EU 🤮
ODGOVORI
1 2
Colgate
07. 12. 2025 10.55
+1
@pamir Nisem rusofob...imam kup visoko izobraženih frendov iz Rusije. Ampak glej ga zlomka, nihče ne poveličuje Rusije in Putina za razliko od vas rusofilov.
ODGOVORI
2 1
MasteRbee
07. 12. 2025 10.37
-8
Naša trgovinska bilanca z Kitajsko je uničujoča. Največji telebani pa še vedno o nekih priložnostih in partnerstvu...Zaključena zgodba...
ODGOVORI
2 10
Vakalunga
07. 12. 2025 10.35
-4
Američani pravijo, da bo Evropa propadla v 20.letih kulturno, gospodarsko je že sedaj..
ODGOVORI
6 10
Vakalunga
07. 12. 2025 10.37
-8
Zdej bo pa GOLOB izdal Maucetungove obveznice...Samo te še niso izdali..Saj že Januarja rabi najmanj dve milijardi za Javni sektor..
ODGOVORI
2 10
Pamir
07. 12. 2025 10.33
-11
Rusofobi ste si mogoče ogledali kako zgleda hlavno mesto EU in glavno mesto Rusije?
ODGOVORI
3 14
Z O V
07. 12. 2025 10.34
-9
Komu pišeš, slepci ne vidijo daleč od Bruslja 😂
ODGOVORI
3 12
Bananistanec
07. 12. 2025 10.37
-5
V enem od naštetih ne vidiš rjuh in inženirjev po ulicah
ODGOVORI
3 8
Colgate
07. 12. 2025 10.39
+6
@pamiru Razsvetli nas katero je to glavno mesto EU🤣🤣 Ubogi revež...v Rusiji si bil samo po atlasu s prstom. Primerjaj povprečno mesto v Sloveniji recimo in v Rusiji, pa boš mogoče uvidel kako hudo je zaostala ta tretjerazredna federacija
ODGOVORI
9 3
Colgate
07. 12. 2025 10.39
+6
@zov Eni potujemo veš Zovovan. Ne vsi živimo na relaciji Čačak-Ljubljana
ODGOVORI
7 1
ne_zaboravi_ko_ti_je_bio_đed
07. 12. 2025 10.40
-7
TI dlje do lj. nisi šel, @colgate
ODGOVORI
1 8
Pamir
07. 12. 2025 10.45
-4
Če ne veš katero je glavno mesto EU si prst nekam vtakni.Ruska mesta so razvojno precej pred slovenskimi, tega res ne moreš primerjati.
ODGOVORI
2 6
Colgate
07. 12. 2025 10.45
+4
@baja, ZOV, Pamir...momci, če rabite prazne flaške od CocaCole - pišite mi, jih imam na zalogi
ODGOVORI
6 2
Z O V
07. 12. 2025 10.45
-4
Pasta 🐑 Hlapec drži se ljubljanistana, za drugo nisi...
ODGOVORI
2 6
ne_zaboravi_ko_ti_je_bio_đed
07. 12. 2025 10.47
-3
to podaj @zmaga ukrajini, ona je tvoj tip 🐑🐏🐑, @colgate
ODGOVORI
1 4
Colgate
07. 12. 2025 10.50
+1
@pamiru EU uradno nima glavnega mesta. V Bruslju so samo glavne institucije, zato je kvazi "glavno mesto EU". Vsaj bodi natančen....
ODGOVORI
2 1
ne_zaboravi_ko_ti_je_bio_đed
07. 12. 2025 10.52
-2
ko se tako hvališ da si videl sve i svašta, lahko bi kdaj povabil še tvojo kolegico @zmaga ukrajini po svetu, da vidi malo svet, moHoće se ujameta 😁
ODGOVORI
0 2
Colgate
07. 12. 2025 10.52
+1
@pamiru Videl sem več kot 10 srednje velikih mest v Rusiji in ena Murska Sobota ali Koper so desetletja pred njimi. Infrststuktura tam je na nivoju Slovenije v letu 90. Od kje naj vzame država za razvoj in vzdrževanje, če zadnjih par let imajo enormne izdatke za vojsko??
ODGOVORI
1 0
Z O V
07. 12. 2025 10.52
-2
Buselstan je prihodnost EU 🤮🤮🤮
ODGOVORI
0 2
Colgate
07. 12. 2025 10.57
@baja Ja no, ko zmanjka argumentov, potem se spustiš na otročji nivo...
ODGOVORI
0 0
Andrej Lon?ar3
07. 12. 2025 10.31
-9
Golob in Boštjančič nas bosta naredila za Kitajske sužnje.
ODGOVORI
1 10
vlahov
07. 12. 2025 10.31
+8
Pa kaj je z vami ? Kaka Kitajska ali ste popolnoma zavoženi ? Stran od tega . Treba jim je kaj prodat ampak običajno je obratno.
ODGOVORI
12 4
zrela hruška
07. 12. 2025 10.31
+12
slo? smo veliki ko vasica ob enem pritoku reke na Kitajskem. sem ponosen na to malo deželico. 😊
ODGOVORI
12 0
ne_zaboravi_ko_ti_je_bio_đed
07. 12. 2025 10.32
-8
a dže si @kruškiceee 😆😆😆
ODGOVORI
1 9
SrebrniPamirSinjeRajabOdisej
07. 12. 2025 10.27
+1
Bomo videli kaj se bo zgodilo.
ODGOVORI
3 2
Srebrni Joža Sixten Galeon
07. 12. 2025 10.29
+3
Res je.
ODGOVORI
4 1
MasteRbee
07. 12. 2025 10.24
-5
Po večji integraciji na področju obrambe, energetike in kapitalskih trgov je absolutna. Območje brez omembe vrednih zalog fosilnih goriv rabi pospešeni razvoj obnovljivih virov in skladiščenje energije. Zmanjšanje odvisnosti od tujih tehnologij (čipi, AI, oblaka). Digitalizacija....potem bodo naše demografske spremembe obladljive. Prvo pa rabimo kompromis z Rusijo in ZDA......Na žalost nimam več nobenega upanja v sedanjo EU vodstvo... s suho češpljo na čelu.
ODGOVORI
5 10
MasteRbee
07. 12. 2025 10.25
-9
Pot po...
ODGOVORI
1 10
Zmaga Ukrajini
07. 12. 2025 10.34
+7
Ti pa se imaš kajpak za zrelo češpljo, a ne? Najbolje, ko kar končaš stavek v drugem komentarju: "POT POD NOGE". Čimprej. Vsi bomo veseli - ti, ki tako trpiš tule v Sloveniji in EU, ter mi, ki se bomo znebili pete kolone. Veš kaj mi je najbolj hecno - russofilići še kar dalje sanjate o mosskoviji, ker vam ne prebije in ne prebije, da je to propadla država, ne glede na to kaj preberete v blicu. Kitajska ima DEVETKRAT večji BDP, ... ima DEVETKRAT večje št. prebivalstva, in nobena skrivnost ni, da se je Kitajska že začela zažirat v skrajno vzhodna ozemlja mosskovije - s poseljevanjem, industrializacijo,... Skratka, mosskvići so se grozovito zafrknili, vendar poti nazaj ni, Kitajska jih bo počasi absorbirala.
ODGOVORI
10 3
ne_zaboravi_ko_ti_je_bio_đed
07. 12. 2025 10.19
-4
ko @zmaga ukrajini zjutaj vstane ... zjutraj ko sem vstala, sem mislila, da sem ponoći izgubila kaken kiloHram. potem sem pa videla, da mi je poćila elastika na spodnjicaH
ODGOVORI
7 11
Colgate
07. 12. 2025 10.19
+8
@baja Preveč odojka in rakije včeraj?
ODGOVORI
13 5
ne_zaboravi_ko_ti_je_bio_đed
07. 12. 2025 10.21
-10
imaš TI probleme ❓
ODGOVORI
2 12
Z O V
07. 12. 2025 10.21
-8
Pasta, Srbi uživajo od odojku in rakiji, v sloveniji uživajo ob uvozu afrike 🤣🤣🤣 še malo pa v manjšini 😂
ODGOVORI
4 12
Z O V
07. 12. 2025 10.23
-7
Baja, pusti klošarje, brez tuje delovne sile ni Slovenije 😂😂😂
ODGOVORI
3 10
Colgate
07. 12. 2025 10.25
+10
@zov Srbi trenutno uživajo v nizkem dinarju, izrazito slabem zraku in v skoraj nejvišjih cenah derivatov v Evropi. Aja pa statusu "ekonomskega tigra"
ODGOVORI
14 4
Colgate
07. 12. 2025 10.26
+11
@zov Evro je že 180 dinarjev? 🤔
ODGOVORI
13 2
Z O V
07. 12. 2025 10.27
-9
Slovenci v manjšini, Ljubljana uradni jezik Srbščina, Kranj uradni jezik Albanščina 🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 12
Colgate
07. 12. 2025 10.28
+10
@zov Nismo mi krivi, če so ti ljudje rojeni v najrevnejših državah Evrope...
ODGOVORI
12 2
Colgate
07. 12. 2025 10.29
+11
@zov Bil 4 dni nazaj v Beogradu...narod že tanka po 25 litrskih kantah. Frka je dole...
ODGOVORI
13 2
Z O V
07. 12. 2025 10.33
-11
🤣🤣🤣 kako zavajaš z neresnico. To vam je v krvi, resnične laži 🤣
ODGOVORI
1 12
