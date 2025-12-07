Slovenija in Kitajska – partnerstvo prihodnosti?

"Spoštovane potnice in potniki, dobrodošli na Mednarodnem letališču Beijing Capital (glavno pekinško letališče). Krajevni čas je 16:15, zunanja temperatura znaša 12 stopinj Celzija. Prosimo vas, da ostanete na svojih sedežih..." Končno. Po dobrih desetih urah leta, z rahlo prilepljenim obrazom ob mrzlo okensko šipo, sem zrla v svet v kockah, ki se je raztezal pod menoj in postajal iz sekunde v sekundo večji. "Kot bi človek lego kocke gledal, kaj?" je, kot bi mi videl v misli, moj miselni tok prekinil sopotnik na sosednjem sedežu. Širjave visokih blokov in nebotičnikov, postavljenih v ravne, do milimetra izmerjene črte. Koliko ljudi neki živi na teh nekaj hektarjih zemlje, sem razmišljala, medtem ko sem si zapenjala svoj varnostni pas. Dimenzije, ki si jih povprečen prebivalec Slovenije težko predstavlja.

Peking je metropola, kjer živi več kot deset Slovenij. Je stičišče moči in tradicije. Tu delujejo najvišji organi oblasti, se oblikujejo ključne nacionalne politike in stojijo najpomembnejše kulturne, izobraževalne in zgodovinske ustanove. In ker se na Kitajskem vse začne in konča s politiko, se je po nove poslovne priložnosti pod vodstvom predsednika Državnega sveta Slovenije Marka Lotriča odpravila ena največjih gospodarskih delegacij doslej.

"Sodelovanje s Kitajsko se začne preko politike. V Kitajsko ne morete vstopiti samo s tem, da odprete podjetje. Ne, to ne gre. Tukaj odpirajo podjetja države, vlade, mi je na vprašanje, zakaj je lahko odprava na Kitajsko brez politike slaba popotnica za podjetje, ki si želi uspeti na njihovem trgu", odgovoril vodja delegacije Marko Lotrič.

"Politiki so na nek način polbožanstvo. 7 ljudi, ki na nek način upravljajo državo. Kamor koli pridejo, stojijo vrste množic. Ljudje so na njih ponosni. Politika hočemo ali nočemo igra pomembno vlogo pri upravljanju države. In glede na to, da bo predsednik državnega sveta na tem obisku srečal številke 2, 3 in 4, kaže na to, da smo Kitajcem zanimivi in nismo premajhni, ampak ravno prav veliki in na globalnem trgu lahko najdemo svojo vlogo," je dodal tudi Žiga Vavpotič, član delegacije, ki že vrsto let pleše na parketu slovensko-kitajskih poslovnih odnosov.

Trgovinska menjava med državama se je v zadnjih letih močno povečala. Lani na primer smo na Kitajsko izvozili okoli 275 milijonov evrov blaga, uvozili pa za skoraj 7 milijard evrov, od tega dobri dve tretjini kemičnih sestavin, ki farmaciji prinašajo dodano vrednost.

Kitajska je tudi največji proizvajalec električnih vozil na svetu - lansko leto je njihova proizvodnja predstavljala več kot 70 % globalne produkcije, prebivalci Kitajske pa so posedovali več kot 31,4 milijona električnih avtomobilov.