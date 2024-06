Slovenija in Palestina vzpostavili diplomatske odnose, Golob govoril z Abasom

Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je z veleposlanikom govorila o tem, kaj lahko naredita Slovenija in mednarodna skupnost za nadaljevanje pogajanj o premirju, o izpustitvi talcev in zaščiti civilistov. Kot je še povedala ob predaji diplomatske note, so naslednji diplomatski koraki udeležba predsednika vlade na humanitarni konferenci v Jordaniji in pogajanja o ameriški resoluciji o premirju in izpustitvi talcev v Varnostnem svetu ZN.

"Slovenija bo vztrajala, da nadaljujemo pritiske na Izrael in na mednarodno skupnost ter da čim prej dosežemo trajno premirje v Gazi," je še izpostavila Fajonova.