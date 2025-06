Slovenija in Uzbekistan podpisali niz sporazumov

Robert Golob in Šavkat Mirzijojev sta ob tej priložnosti izpostavila močan interes za učvrstitev sodelovanja med državama in podpisala skupno izjavo, ki obsega vsa osrednja področja sodelovanja in stališča do osrednjih zunanjepolitičnih tem.

Kot je razvidno iz sporočila za javnost premierjevega kabineta, so ministri oz. pristojni direktorji danes podpisali sporazuma o vzajemni oprostitvi vizumskih zahtev za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov in o sodelovanju v izobraževanju, znanosti ter kulturi. Podpisali so tudi dogovora o sodelovanju na področju prometa in logistike ter na področju razvoja pametnih mest.

Ob tem sta strani podpisali še memorandum o soglasju na področju turizma in protokola o nameri za sodelovanje na področju tehnologij za varovanje vodnih virov in o standardizaciji.