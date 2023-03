Slovenija in ZDA z novim sporazumom: več sodelovanja pri jedrski varnosti

Novi sporazum – prvi je bil podpisan leta 1993 – sta podpisala direktor uprave za jedrsko varnost Igor Sirc in predsednik NRC Christopher T. Hanson, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.

S sporazumom sta se državi ponovno zavezali k medsebojnemu izmenjevanju tehničnih informacij, sodelovanju pri raziskovanju na področju jedrske varnosti ter usposabljanju in pridobivanju izkušenj za strokovnjake in sodelovanju ob morebitnih izrednih dogodkih.

"Glede na to, da sta iz ZDA tako dobavitelja reaktorja in ustrezne opreme za Nuklearno elektrarno Krško kot tudi za raziskovalni reaktor Instituta Jožef Stefan v Reaktorskem infrastrukturnem centru v Dolu pri Ljubljani, je sklenitev dvostranskega sporazuma za Upravo RS za jedrsko varnost izjemno pomembna, saj ji omogoča neposreden stik z upravnim organom države proizvajalke omenjenih reaktorjev in pripadajočih sistemov," so zapisali.