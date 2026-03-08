Slovenija evakuirala veleposlaništvo v Iranu, osebje na varnem

Kot so pojasnili, je umik diplomatskega osebja potekal v tesni koordinaciji z nekaterimi drugimi državami članicami EU, kar se je ponovno izkazalo kot primer odličnega in tvornega sodelovanja na evropski ravni, so poudarili.
Konzularno poslovanje v Iranu je do nadaljnjega ustavljeno. Državljani, ki bi potrebovali pomoč, se lahko obrnejo na predstavništva držav EU v Iranu oziroma na dežurno službo zunanjega ministrstva, pojasnjujejo. Ob tem poudarjajo, da gre za začasen umik napotenega osebja – državljanov Republike Slovenije. Enako so naredili junija 2025.
Omenjeni ukrep je varnostne narave, ter ne pomeni spremembe v diplomatskih odnosih med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran ali spremembe statusa veleposlaništva. Slovensko veleposlaništvo v Teheranu ni zaprto, temveč deluje v skladu z 19. členom Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961. Veleposlaništvo bo še naprej ohranjalo stike s pristojnimi organi države sprejemnice ter spremljalo razvoj dogodkov na terenu z namenom ponovne vzpostavitve diplomatske prisotnosti, ko bodo razmere to dovoljevale.
Zaradi varnostnih razmer je bil umik družinskih članov izveden že v januarju 2026, so še dodali.