Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Slovenija izrazila podporo koroškemu poslancu, ki je zaradi slovenščine dobil opomin

Ljubljana / Celovec, 06. 02. 2026 17.00 pred 43 minutami 2 min branja 20

Avtor:
STA Ti.Š.
Franc Jožef Smrtnik

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je izrazilo podporo poslancu v deželnem zboru v Celovcu Francu Jožefu Smrtniku, ki je na seji deželnega zbora dobil opomin, ker je v govoru uporabil tri besedne zveze v slovenščini. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je v pismu Smrtniku izrazil solidarnost.

Zunanje ministrstvo je opomin deželnemu poslancu Francu Jožefu Smrtniku zaradi uporabe slovenščine v sporočilu za javnost označilo za obžalovanja vreden dogodek.

"Nesprejemljivo je, da se mora slovenska manjšina v Avstriji 70 let po podpisu Avstrijske državne pogodbe, ki v 7. členu določa obveznosti Avstrije do slovenske manjšine, še naprej boriti za domovinsko pravico slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem," je sporočilo.

Ocenilo je, da simbolne uporabe nekaj slovenskih besed v nastopu koroškega Slovenca ni mogoče razumeti kot kršitev poslovnika deželnega zbora.

Ob tem je ministrstvo opozorilo, da je izrek opomina neskladen "z duhom deželne ustave, ki določa, da avstrijska Koroška ob nemščini kot deželnem jeziku priznava jezikovno in kulturno raznolikost, ki se odraža v slovenski narodni skupnosti".

"Slovenija pričakuje, da bodo nosilci oblasti v Avstriji na deželni in zvezni ravni vložili dodatne napore, da omenjeni niz prekinejo z ustreznimi ukrepi v smeri polnega spoštovanja pravic in dostojanstva slovenske narodne manjšine," so še zapisali.

Franc Jožef Smrtnik
Franc Jožef Smrtnik
FOTO: Bobo

Minister Matej Arčon pa je v pismu Smrtniku poudaril pomen spoštovanja maternega jezika pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem ter izpostavil, da sta jezikovna in kulturna raznolikost temeljni vrednoti sodobne Evrope.

"Politika, ki zavrača kulturno in jezikovno raznolikost ter zanika vrednost in pomen avtohtone narodne skupnosti Slovencev na Koroškem, nima mesta v sodobni evropski misli," je v pismu poudaril minister.

Opomin deželnemu poslancu je po Arčonovih besedah še toliko bolj boleč in žaljiv, ker sta bila Smrtnikova politična misel in delo vedno usmerjena v povezovanje, sodelovanje in skupno dobro. Odzivi, kakršnega je doživel v deželnem zboru, pa ustvarjajo samo nove delitve, so še sporočili z vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Preberi še Opomin zaradi besed: lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla

Smrtniku je opomin na četrtkovi seji izrekel drugi predsednik deželnega zbora Christoph Staudacher iz vrst skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), ker je Smrtnik v šestminutnem govoru o letnem poročilu koroške lovske zveze uporabil tri besede oziroma besedne zveze v slovenščini – lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla.

Poslanska skupina Team Kärnten - Lista Köfer, iz katere je Smrtnik, je opomin označila za zlorabo poslovnika deželnega zbora v hujskaške namene proti narodni skupnosti in za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem.

Da izrek opomina spodkopava dosežke sobivanja večinskega in manjšinskega prebivalstva, je danes poudarilo tudi zunanje ministrstvo.

opomin slovenščina Franc Jožef Smrtnik Avstrija

Odpoklic več vrst začetnega mleka za dojenčke znamke Aptamil

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
06. 02. 2026 17.42
Slovenščina je edini avtohtoni jezik tam...me pa ne bi čudilo,če bi SDS stopili na stran okupatorjev in zatiralcev slovenstva.
Odgovori
+1
2 1
Pajo_36
06. 02. 2026 17.40
Bravo Franc, sramota za Koroško in Avstrijo, da slovenski jezik ni isto uradni jezik na Koroškem... Medtem ko je v eni Sloveniji zaščita italijanske in madžarske manjšine na visokem nivoju, je to na koroškem ena velikih sramot. Kjer se v cerkvah moli slovensko, te občine bi morale biti obvezno dvojezične. Tukaj je treba poudariti, da je katoliška cerkev Koroške izredno veliko naredila na ohranjanju slovenske besede. Ampak seveda ima problem sedaj najti slovenske duhovnike...
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
06. 02. 2026 17.33
To so krščanska družina iz Koroške. Slovenstvo živi to je dejstvo.
Odgovori
+1
1 0
jank
06. 02. 2026 17.33
Desničarji bodo najbrž zavednega koroškega Slovenca označili za levičarja kot so mlade antifašiste na Peršmanovi domačiji. In se prikonili koroškim svobodnjakov nacionalistom.
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
06. 02. 2026 17.35
To si pa res mimo vžgal
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
06. 02. 2026 17.32
Avstrija je krščanska država razen takrat ko gre za Slovence?
Odgovori
+1
1 0
SkokecPokec
06. 02. 2026 17.31
Čestitam gospodu Smrtniku za pogum in upam in želim mu, da kakih velikih posledic ne bo imel zaradi tega.
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
06. 02. 2026 17.29
Ti smrtniki so res junaki. Ne odnehajo kljub velikim pritiskom
Odgovori
0 0
Vera in Bog
06. 02. 2026 17.28
Zajaj Svoboda ni podprla komisije o ukradenih otrocih? Ker je iz časa komunizma to?
Odgovori
+4
4 0
Dragica Cegler
06. 02. 2026 17.21
Golobnjak spet steguje jezike,kjer jih nič ne briga
Odgovori
+1
4 3
jank
06. 02. 2026 17.34
Ne znaš pisati! Ali ti ne razumeš?
Odgovori
+0
1 1
GAYPROPAGANDA
06. 02. 2026 17.11
Vsi naši sosedi so potencialno nevarni!
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
06. 02. 2026 17.11
Avstrijski desničarji proti našemu desničarju?
Odgovori
+2
2 0
vlahov
06. 02. 2026 17.10
V Avstriji bo treba agitirat v Avstrijskem jeziku , da te razumejo , ti dajo odgovor ...
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Gradec z otroki: zabaven družinski izlet
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
Fetus, pokopan v lončnici: ganljiva zgodba o izgubi otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
Dnevni horoskop: Ovni dobijo potrditev, biki bodo zanesljivi
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
To je edina jakna, ki jo bomo nosile letošnjo pomlad
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
Njegovo smrt je potrdil tiskovni predstavnik
vizita
Portal
Pomanjkanje spanja lahko neposredno poškoduje možganske celice
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Kako so kirurgi 48 ur ohranili življenje moškega brez pljuč
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Ali ženske po 60. letu potrebujejo dodatke železa?
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
Distimija: ko pozabimo, kaj sploh je dobro počutje
cekin
Portal
Plačilo z gotovino bolj boli
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Temna plat športa: ko OnlyFans rešuje kariere vrhunskih športnikov
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
Valentinovo 2026: potrošniki bodo zapravili več kot kadarkoli prej
moskisvet
Portal
Na rdeči preprogi neprepoznaven – izgubil neverjetnih 130 kg
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Prodaja poročno obleko: Pomotoma kupljena, pomotoma nošena
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
Prava tehnika za uspešno kalitev semen
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
9 kopalniških predmetov, ki so varni za čiščenje v pomivalnem stroju
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
Tako nevarna rastlina, da odžene tudi voluharja in krta
okusno
Portal
Ključni triki za krhke flancate, ki se kar topijo v ustih
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527