Slovenija izrazila podporo koroškemu poslancu, ki je zaradi slovenščine dobil opomin

Zunanje ministrstvo je opomin deželnemu poslancu Francu Jožefu Smrtniku zaradi uporabe slovenščine v sporočilu za javnost označilo za obžalovanja vreden dogodek.
"Nesprejemljivo je, da se mora slovenska manjšina v Avstriji 70 let po podpisu Avstrijske državne pogodbe, ki v 7. členu določa obveznosti Avstrije do slovenske manjšine, še naprej boriti za domovinsko pravico slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem," je sporočilo.
Ocenilo je, da simbolne uporabe nekaj slovenskih besed v nastopu koroškega Slovenca ni mogoče razumeti kot kršitev poslovnika deželnega zbora.
Ob tem je ministrstvo opozorilo, da je izrek opomina neskladen "z duhom deželne ustave, ki določa, da avstrijska Koroška ob nemščini kot deželnem jeziku priznava jezikovno in kulturno raznolikost, ki se odraža v slovenski narodni skupnosti".
"Slovenija pričakuje, da bodo nosilci oblasti v Avstriji na deželni in zvezni ravni vložili dodatne napore, da omenjeni niz prekinejo z ustreznimi ukrepi v smeri polnega spoštovanja pravic in dostojanstva slovenske narodne manjšine," so še zapisali.
Minister Matej Arčon pa je v pismu Smrtniku poudaril pomen spoštovanja maternega jezika pripadnikov avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem ter izpostavil, da sta jezikovna in kulturna raznolikost temeljni vrednoti sodobne Evrope.
"Politika, ki zavrača kulturno in jezikovno raznolikost ter zanika vrednost in pomen avtohtone narodne skupnosti Slovencev na Koroškem, nima mesta v sodobni evropski misli," je v pismu poudaril minister.
Opomin deželnemu poslancu je po Arčonovih besedah še toliko bolj boleč in žaljiv, ker sta bila Smrtnikova politična misel in delo vedno usmerjena v povezovanje, sodelovanje in skupno dobro. Odzivi, kakršnega je doživel v deželnem zboru, pa ustvarjajo samo nove delitve, so še sporočili z vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Smrtniku je opomin na četrtkovi seji izrekel drugi predsednik deželnega zbora Christoph Staudacher iz vrst skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), ker je Smrtnik v šestminutnem govoru o letnem poročilu koroške lovske zveze uporabil tri besede oziroma besedne zveze v slovenščini – lovski blagor, hvala in Lovski zbor Železna Kapla.
Poslanska skupina Team Kärnten - Lista Köfer, iz katere je Smrtnik, je opomin označila za zlorabo poslovnika deželnega zbora v hujskaške namene proti narodni skupnosti in za resen udarec mirnemu sobivanju večinskega in manjšinskega prebivalstva na avstrijskem Koroškem.
Da izrek opomina spodkopava dosežke sobivanja večinskega in manjšinskega prebivalstva, je danes poudarilo tudi zunanje ministrstvo.
