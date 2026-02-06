Slovenija izrazila podporo koroškemu poslancu, ki je zaradi slovenščine dobil opomin

Zunanje ministrstvo je opomin deželnemu poslancu Francu Jožefu Smrtniku zaradi uporabe slovenščine v sporočilu za javnost označilo za obžalovanja vreden dogodek.

"Nesprejemljivo je, da se mora slovenska manjšina v Avstriji 70 let po podpisu Avstrijske državne pogodbe, ki v 7. členu določa obveznosti Avstrije do slovenske manjšine, še naprej boriti za domovinsko pravico slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem," je sporočilo.

Ocenilo je, da simbolne uporabe nekaj slovenskih besed v nastopu koroškega Slovenca ni mogoče razumeti kot kršitev poslovnika deželnega zbora.

Ob tem je ministrstvo opozorilo, da je izrek opomina neskladen "z duhom deželne ustave, ki določa, da avstrijska Koroška ob nemščini kot deželnem jeziku priznava jezikovno in kulturno raznolikost, ki se odraža v slovenski narodni skupnosti".

"Slovenija pričakuje, da bodo nosilci oblasti v Avstriji na deželni in zvezni ravni vložili dodatne napore, da omenjeni niz prekinejo z ustreznimi ukrepi v smeri polnega spoštovanja pravic in dostojanstva slovenske narodne manjšine," so še zapisali.