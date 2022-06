Slovenija izvoljena v Ekonomski in socialni svet ZN

Za članstvo v Ecosocu za tri leta od januarja 2023 so bili v vzhodnoevropski skupini na voljo trije sedeži, za katere so se prijavile tri države: Slovenija, Slovaška in Rusija. Slednja spada med stalne članice Varnostnega sveta ZN, ki so bile doslej redno ponovno izvoljene, ker prispevajo največ sredstev v proračun Ecosoca.

Predvsem zahodne države si prizadevajo izriniti Rusijo iz organov in agencij ZN. Rusija je doslej že izgubila status polnopravne članice komisije ZN za človekove pravice, v okvirju Ecosoca pa izgubila nekaj volitev za položaje v komisijah in odborih ZN.

Ecosoc je pomemben organ, ker med drugim namesto Generalne skupščine ZN opravlja volitve v 15 agencij ZN in osem komisij. Služi kot osrednji forum za razprave o mednarodnih gospodarskih in socialnih vprašanjih ter oblikuje politična priporočila za članice ZN.