'Slovenija je izgubila izjemnega alpinista'

Z besedami težko opišemo svoje občutke, a prav nobenega dvoma ni, da je Slovenija izgubil izjemnega alpinista - tako danes tisti, ki so od rane mladosti sprejmljali razvoj komaj 25-letnega Škofjeločana.



"Novica nas je zelo prizadela," pravi načelnica podkomisije za ledno plezanje pri PZS Jasna Pečjak in doda, da je alpinist na odpravo šel s sopolezalko Saro.



Po tem ko je še nedavno plezal po skalovju na Aljaski, si je kot naslednji cilj zadal vrh v pakistanskem delu gorovja Karakorum.



Po prvih podatkih naj bi se vzpon Svoljšak malo pred četrto uro zjutraj med spanjem globoko zahropel, izgubil zavest in prenehal dihati. Pomagala ni niti takojšnja medicinska pomoč.



"Težko je reči, kaj je bil vzrok, ampak je v visokih gorah zelo veliko podobnih primerov," pravi Jani Bele, alpinist, alpinistični inštruktor in gorski reševalec. V večini primerov gre za višinsko bolezen, ki je lahko zelo nepredviljiva. Telesna pripravljenost pri tem ne igra nobene vloge, pravi Bele.



"Zelo tragične posledice pa ima pljučni edem in pa možganski edem - Tako, da to je pa kar pogost vzrok smrti plezalcev, ki plezajo v visoke gore v Himalaji in drugje po svetu," dodaja strokovnjak.

Svoljšak - pri dvajsetih v Sloveniji okronan za najbolj perspektivnega alipinsita - se je najbolj domače počutil v ledenih stenah."Njegovo gibanje je blio fenomenalno. Tukaj je Janez pokazal izreden talent, izredno zavzetost za treninge in konec januarja 2016 postal evropski prvak v tej disciplini," pojasnjuje Pečjakova.

Med njegovimi podvigi izstopata zahtevna samostojna vzpona na Matterhorn in Mont Blanc. Kot so nam danes potrdili na planinski zvezi pa že potekajo vse aktivnosti, da ga pripeljejo nazaj v domovino.