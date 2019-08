Slovenija je mrtva, naj živi neoliberalizem!

Vladajoča elita s podpiranjem tovrstnih politikov išče začasne rešitve za aktualne ekonomske, socialne in ekološke probleme, pri čemer si pomaga z metodami državne regulacije trga, finančnega in korporativnega poslovanja, in z različnimi ukrepi na področju socialne politike, s čimer le podaljšuje življenje obstoječemu sistemu v nekoliko spremenjeni obliki. Šovinizem, homofobija, spodbujanje rasne, nacionalne in verske nestrpnosti itd. so le latentne posledice politike, ki deluje v imenu vladajoče ideologije.

Vladajoča ideologija se imenuje neoliberalizem. Ta je značilna za celotno Evropsko unijo (EU), ki naj bi predstavljala združeno suverenost, ki jo Slovenija kot država poskuša doseči s prenosom suverenosti na nadnacionalne institucije, ki bolj kot v interesu ljudi delujejo v interesu kapitala. Proces neoliberalizacije vključuje daljnosežne in dolgoročne ukrepe, kot so: liberalizacija trga blaga in kapitala; privatizacija naravnih virov in javnih storitev; deregulacija poslovanja (predvsem na finančnih trgih); oženje pravic delavcev in zatiranje delavskega aktivizma (uničevanje sindikatov); zmanjševanje davkov na nepremičnine in dobiček na račun srednjega in delavskega razreda; ukinitev socialnih programov in še veliko tega, kar v negativnem smislu vpliva na omejevanje svobode posameznika kot bitja, ki naj bi v okvirih nacionalne države in integracije v nekaj, kar imenujemo ''Evropa'', doživel vsesplošno blagostanje. Takšna politika se sistemsko implementira v celotni EU in vsiljuje državam v razvoju, pri tem pa sodelujejo tako mednarodne institucije kot nacionalne politične stranke.

Uradna politika, v našem primeru slovenska vlada, pristaja na to, da praktično sama sebi zveže roke in slepo vztraja na implementaciji vsega, kar predlagajo institucije EU. Legitimnost za svoje početje iščejo v prenosu krivde na institucionalizirana pravila in ''neodvisne'' mednarodne institucije, ki se predstavljajo kot surov obraz globalizacije. Na ta način se makroekonomske politike ščitijo od kritike in eventualnega dvoma v dobronamernost njihovega poslanstva. Gre za izgubo suverenosti nacionalne države, ki se dogaja vsaki državi članici, ki se je sama (na referendumu) odločila spoštovati Maastrichtske kriterije, ki so neoliberalizem vcepili v samo jedro EU.