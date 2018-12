Slovenija najhitreje rastoča turistična destinacija v Evropi

V prvih desetih mesecih letošnjega leta nas je obiskalo več turistov kot v celotnem lanskem letu, za potovanja so skupaj porabili več kot dve milijardi evrov. V to pa ni vštet denar, ki ga turisti pustijo v restavracijah, trgovinah in na različnih prireditvah. Prav prireditve oziroma kulturna doživetja so ključna tudi za nadaljnji razvoj turizma.