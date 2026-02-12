Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Slovenija je ponorela: Ergorest razprodal 25.000 vzmetnic v samo treh mesecih – zdaj prihaja še zadnjih 3.000 kosov po cenah do -71 %!

Ljubljana, 12. 02. 2026 10.13 pred 3 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Ergorest

V Sloveniji se je v zadnjih mesecih zgodilo nekaj, kar običajno spremljamo pri tehnoloških velikanih – ne pa pri vzmetnicah.

Slovenski startup Ergorest, specializiran za razvoj in proizvodnjo naprednih vzmetnic, je s svojo novo linijo izdelkov dobesedno premešal trg. Kombinacija inovativnih materialov, vrhunske izdelave in presenetljivo dostopnih cen je povzročila pravo nakupovalno evforijo.

Po podatkih podjetja je bilo v samo treh mesecih prodanih več kot 25.000 vzmetnic, kar je za slovenski trg izjemen rezultat.

Vzmetnice, ki so spremenile pravila igre

Kupci poročajo o občutni razliki že po prvih nočeh: bolj uravnoteženi podpori telesa, boljši porazdelitvi pritiska ter občutku stabilnejše spalne ergonomije, kar pomembno vpliva na splošno kakovost nočnega počitka.

Ergorest poudarja, da so njihove vzmetnice razvite na podlagi sodobnih ergonomskih standardov in zasnovane tako, da konkurirajo modelom, ki se v tujini prodajajo po bistveno višjih cenah.

Gre za segment, kjer so bile kakovostne vzmetnice pogosto luksuz, zdaj pa postajajo dosegljive širšemu krogu ljudi.

Ergorest

Identične vzmetnice tudi na največjih evropskih trgih

Zanimivo je, da se identične vzmetnice pojavljajo tudi na večjih evropskih trgih – med drugim v ponudbah trgovskih sistemov, kot sta Kaufland v Avstriji in Nemčiji, kjer so cene občutno višje.

Prav zato mnogi kupci zdaj izkoriščajo priložnost, da do enake kakovosti pridejo neposredno – brez posrednikov, dodatnih marž in umetno napihnjenih cen.

Zadnji omejeni sveženj: še približno 3.000 vzmetnic

Kot pravijo v podjetju, gre trenutno za zadnji večji val popustov, ki ga bodo ponudili v okviru te akcije.

Ergorest

Ergorest je trenutno v prodajo spustil še zadnji omejeni sveženj približno 3.000 vzmetnic, ki so na voljo po cenah, ki so tudi do 71 % nižje kot pri trgovskih sistemih, kot sta Kaufland v Avstriji in Nemčiji, kjer se prodajajo identične vzmetnice, vendar po bistveno višjih cenah.

Gre za akcijo, ki je že v prvih dneh sprožila izjemen odziv, zaloge pa se hitro zmanjšujejo.

Ergorest

Akcija do -71 %: priložnost, ki je ne bo več dolgo

Ergorest je ta teden sprožil eno največjih akcij doslej: izbrane vzmetnice so trenutno znižane tudi do -71 %, kar je sprožilo novo prodajno eksplozijo.

Kot poudarjajo v podjetju, gre za časovno omejeno ponudbo in omejene količine, zato se zanimanje iz dneva v dan povečuje.

Zakaj bi plačali več, če lahko dobite enako za manj?

V času, ko cene življenjskih potrebščin rastejo, si dober spanec zasluži vsak – in prav to je razlog, zakaj je Ergorest postal ena najbolj vročih slovenskih zgodb tega leta.

Če ste že razmišljali o menjavi vzmetnice, je to trenutek, ko lahko do vrhunske kakovosti pridete po cenah, ki jih na evropskem trgu skoraj ni mogoče najti.

Izkoristite akcijo in si zagotovite svojo vzmetnico, dokler so še na voljo

Zadnji sveženj približno 3.000 vzmetnic je že v prodaji, zanimanje pa je ogromno.

Kdor želi ujeti najboljše modele po rekordno nizkih cenah, bo moral ukrepati hitro – saj ko bodo zaloge pošle, se bo akcija zaključila.

Akcija je že aktivna – svojo vzmetnico lahko naročite neposredno tukaj: https://ergorest.si

Ergorest je dokaz, da lahko slovenska inovacija premaga evropske gigante – in da vrhunska vzmetnica ni nujno luksuz, ampak pametna odločitev.

 

Naročnik oglasne vsebine je Ergorest.

vzemtnice akcija ergorest
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534