Slovenija se z vsaj tremi članicami EU dogovarja o priznanju Palestine

Slovenija je zelo aktivna na vseh nivojih, pogovarjamo se, kako priti do rešitve dveh držav in priznanja Palestine, a zavedamo se, da če ne bo mirovne konference oziroma mirovnega načrta, ki ga bodo priznavali vsi vpleteni v regiji, to ne bo zagotovilo trajnega miru in varnosti, je poudarila ministrica Tanja Fajon.

Dejala je, da je to prvi cilj, h kateremu stremi Slovenija. "Če to ne bo mogoče – in ta cilj se odmika – potem je Slovenija danes v dogovoru z vsaj tremi državami EU, da gremo v priznanje Palestine," je dejala.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so prejšnji teden ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.