Slovenija je že 20 let del Europola: nepogrešljiva podpora Policiji

Policija sicer najbolj ceni analitične in proaktivne dejavnosti Europola, s katerimi sledi razvoju kriminalitete in opozarja na nove oblike kriminala. Jušić zato meni, da bo vloga Europola v prihodnje čedalje bolj pomembna.

Europol Policiji nudi nepogrešljivo podporo na področjih tihotapljenja ljudi, prepovedanih drog, spolnega izkoriščanja otrok, korupcije in pranja denarja, kibernetske kriminalitete in vseh oblik organiziranega kriminala, je naštel Jušić. Trenutno so najbolj vroča tema migracije, letos je Policija prijela že 250 tihotapcev migrantov, proti katerim je lahko uspešna le s pomočjo nadnacionalnih institucij, je dodal.

Notranji minister Boštjan Poklukar je dejal, da pri policijskem delu vse večji pomen dobiva pravočasno mednarodno sodelovanje, pri čemer ima ključno vlogo Europol, ki da je ena najpomembnejših organizacij EU. Gre za agencijo, ki je vzgled odličnosti v organiziranosti in predstavlja center širokega znanja strokovnjakov iz celotne Unije.

Poklukarja veseli, da se Slovenija glede na število prebivalcev uvršča med države z največ informacijami izmenjanimi v operativnih preiskavah, "to kaže na našo izjemno evropsko perspektivo".

Vzorno sodelovanje Slovenije

S temi ocenami se je strinjala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle, saj da Slovenija z agencijo vzorno sodeluje tako na strateški kot na operativni ravni. V zadnjih 20 letih je svet postal kompleksnejši, še posebej ko gre za grožnje notranji varnosti, meni. Če se je nekoč razmišljalo predvsem o grožnjah v fizičnem okolju, se je zdaj pojavila še serija prefinjenih in brezmejnih nevarnosti v digitalnem prostoru.

A se je družba temu primerno prilagodila s sofisticiranimi centraliziranimi organi, kot so Frontex, Eurojust, evropsko javno tožilstvo in seveda močnejši Europol, ki danes deluje kot policijsko vozlišče in vsaki državi članici zagotavlja nenehno operativno podporo, je prepričana Catherine De Bolle.

Aprila so tako z varnim informacijskim omrežjem Siena vzpostavili povezavo s 3000 pristojnimi organi in regionalnimi specializiranimi policijskimi enotami. Navedla je še, da Europol povezuje kar 50 držav in organizacij, v njem pa delujeta tudi dva kolega iz Slovenije, delo katerih je cenjeno kot zavzeto in predano.