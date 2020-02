Slovenija Kitajski pošilja zaščitne maske

Vlada se je redni seji vlade seznanila z razmerami glede koronavirusa na Kitajskem in sprejela odločitev, da na podlagi prošnje preko mehanizma Evropske Unije na področju civilne zaščite za zajezitev koronavirusa pošlje materialno pomoč v obliki zaščitnih mask (ki jih v Sloveniji sicer primanjkuje), krije 25 odstotkov prevoznih stroškov (največ v višini 20.000 evrov) in nameni prispevek Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) za nujno humanitarno pomoč v višini 60.000 evrov, so sporočili v izjavi za javnost.

Glede donacije Slovenije Kitajski bosta vodja sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ Uroš Vajgl in namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič, podala izjavo ob 13. uri, ki jo bomo V ŽIVO prenašali na naši spletni strani.