Slovenija končno na poti izpolnjevanja zavez

Skladno s povečanjem proračuna za obrambo bo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela dodatna sredstva za modernizacijo. Lanski in predvideni letošnji obrambni izdatki se gibljejo okrog dobrega 1,4 odstotka bruto družbenega proizvoda, v skladu s sprejetima razrezoma na vladi pa se bodo sinhronizirali s strateškimi dokumenti. Prihodnje leto bo obrambni proračun presegel odstotek in pol, leta 2026 pa dosegel 1,63 odstotka. To vključuje nove nabave, tako vojaške opreme kot izvedbo projektov za dvojno uporabo.