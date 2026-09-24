Slovenija korak bližje vključitvi v pobudo Pax Silica

Pobuda Pax Silica je mednarodna strateška pobuda pod vodstvom ZDA, namenjena vzpostavitvi varnih, odpornih in inovativno usmerjenih dobavnih verig za ključne tehnologije dobe umetne inteligence. Uradno je bila zagnana decembra 2025 in doslej se ji je pridružilo več kot 20 držav, junija letos je deklaracijo v imenu EU podpisala tudi Evropska komisija.

Kajzer, ki se te dni mudi na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku, je interes Slovenije za pristop k pobudi Pax Silica izrazil v ponedeljek na srečanju z namestnikom državnega sekretarja ZDA Christianom Landauom.

Ob podpisu skupne izjave o partnerstvu za priložnosti na področju umetne inteligence je spomnil na priložnosti, ki jih tesnejše čezatlantsko sodelovanje odpira za slovenska podjetja in inovatorje. "Zagotoviti moramo, da čezatlantsko sodelovanje na področju umetne inteligence ustvarja priložnosti za konkretno sodelovanje in naložbe v celotnem ekosistemu - od vodilnih tehnoloških podjetij do evropskih in slovenskih inovatorjev," je dejal po navedbah ministrstva za zunanje in evropske zadeve.