Slovenija kot darovalka in prejemnica humanitarne pomoči

Mednarodna humanitarna pomoč Slovenije, kot jo opredeljuje Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, med drugim določa, da Slovenija približno 10 odstotkov svoje uradne razvojne pomoči usmeri v programe humanitarne in pokonfliktne pomoči. Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) skrbi za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ali oboroženih spopadih ter drugih pojavih v razsežnostih, ki jih prizadeto območje ali država ne more obvladati."Izključni namen humanitarne pomoči je preprečiti ali olajšati človeško trpljenje, zato je tovrstna pomoč nediskriminatorna in ne sledi zunanjepolitičnim ciljem donatoric pomoči," pojasnjujejo na spletni strani MZZ.

O ključnih humanitarnih krizah, ki jih vidi tuja stroka in bodo zaznamovale prihodnost, smo govorili včeraj, danes se bomo osredotočili na Slovenijo. In sicer z dveh vidikov: kako Slovenija pomaga na svetovnih prizoriščih kriz in kako se opredeljuje do te problematike, kot drugo pa se bomo vprašali, koliko ljudi potrebuje humanitarno pomoč doma, v Sloveniji, in kaj je največji problem.

Jemen, Sirija, Južni Sudan, Sahel, Bangladeš … seznam držav, kjer se zdi, da se konflikti, vojne in lakota ne bodo nikoli končali. Kjer se 'tradicionalne' krize vrtijo v začaranem krogu in jih poglabljajo nove oblike konfliktov in kriz, ki so posledica podnebnih sprememb.

Sogovorniki so še enkrat opozorili, da gre pri Jemnu za pozabljen konflikt, ki bi terjal večjo pozornost slovenske, evropske in mednarodne skupnosti, saj ostaja ena največjih svetovnih humanitarnih kriz. Država je opustošena zaradi državljanske vojne in 22,2 milijona ljudi, kar predstavlja 75 odstotkov vsega prebivalstva, potrebuje humanitarno pomoč ali zaščito. Od tega je 14 milijonov na robu preživetja, med njimi 8,4 milijona ljudi trpi zaradi hude lakote. Vse udeležene strani v konfliktu nenehno kršijo mednarodno humanitarno pravo in humanitarna načela, pogoste so kršitve človekovih pravic, napadi na civiliste in humanitarne delavce. Velik problem je tudi oviranje dostopa humanitarnih organizacij do ljudi, ki potrebujejo nujno pomoč. Prav tako se je povišalo število poročil o hudih kršitvah pravic žensk in otrok.

Zunanji minister Miro Cerar je danes znova sprejel predstavnike Društva slovenskih pisateljev in drugih pobudnikov ter podpisnikov javnega poziva slovenski vladi in diplomaciji za odprtje humanitarnih koridorjev v Jemnu. Nadaljevali so pogovor o dejavnejši vključitvi slovenske vlade in diplomacije pri rešitvi aktualne humanitarne krize v tej državi.

Pri ocenjevanju humanitarnih razmer v svetu Slovenija sledi podatkom Združenih narodov in njegovih agencij (predvsem Pisarni Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev – UN OCHA) ter Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito Evropske unije (DG ECHO). Ker je kriznih žarišč mnogo, so na MNZ izpostavili tri najbolj kritična območja humanitarnih kriz in pojasnili njihove glavne težave.

Tudi sogovorniki so ministra seznanili s svojimi aktivnostmi in predlagali, kako bi prek drugih akterjev in deležnikov slovensko in mednarodno javnost bolje seznanili z razsežnostmi jemenske krize in nujnostjo ukrepanja, so sporočili z MZZ.

Minister Cerar je sogovornikom zagotovil, da Slovenija že dlje časa aktivno spremlja razmere v Jemnu, kar bo tudi nadaljevala. Na vseh relevantnih forumih bo pozivala k odprtju humanitarnih koridorjev, to pa bo podkrepila s humanitarnimi dejavnostmi. Zato se bo tudi udeležila tretje donatorske konference za Jemen, ki bo 26. februarja 2019 v Ženevi. Na konferenci se bo zavezala, da bo donirala 100.000 evrov v treh letih, kar pomeni, da bo Slovenija za pomoč Jemnu od leta 2016 namenila skupno 380.000 evrov. Ti prispevki so namenjeni večstranski humanitarni pomoči preko mednarodnih organizacij, če pa bodo razmere v Jemnu to omogočile, bo MNZ skušal urediti, da bi vsaj en humanitarni projekt, namenjen Jemnu, podkrepili tudi s finančno podporo projektu slovenskih izvajalcev.

Južni Sudan, Somalija, Mali, Srednjeafriška republika je le nekaj držav s tega območja, ki se zaradi konfliktov, podnebnih sprememb, katerih posledice so naravne nesreče in degradacija okolja, spopadajo s humanitarno krizo. V Demokratični Republiki Kongo pa se že več kot pol leta borijo z izbruhom ebole, so poudarili na MZZ.

V Siriji so že večkrat veljale humanitarne prekinitve ognja, a do ljudi pomoč mnogokrat ni prišla, niti niso uspele evakuacije civilistov. "Predelom, ki jih nadzorujejo uporniške sile, se še vedno odreka humanitarna pomoč – skoraj trije milijoni Sircev živijo v predelih, ki jih ZN opredeljujejo kot oblegane oziroma 'težko dosegljive', v oboroženih spopadih se uporablja tudi kemično orožje. Na območjih, kjer so spopadi utihnili, potekajo pogovori o pokonfliktni obnovi, prebivalstvo se je začelo vračati v opustošena mesta. Vlagatelji pa se prerivajo za kos pogače pri obnovi države," stanje opisuje Humanitarni odzivni center (HOC) na svoji spletni strani.

Čeprav so v Jemnu nedavno sprejeli mednarodni mirovni sporazum, ki naj bi med drugim olajšal dostop humanitarne pomoči do trpečega prebivalstva, pa mednarodne organizacije dobivajo veliko pritožb na lokalni ravni, da se konflikti kljub sporazumu nadaljujejo.

Obseg humanitarne in postkonfliktne pomoči v sklopu uradne razvojne pomoči je leta 2017 znašal skoraj 2,2 milijona evrov, kar predstavlja 11 odstotkov dvostranske razvojne pomoči. "Slovenija humanitarno pomoč namenja večinoma preko prispevkov mednarodnim organizacijam – predvsem agencije ZN, Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) – ter bilateralnih projektov Ustanove za krepitev človekove varnosti (ITF) ter slovenskih nevladnih organizacij (NVO)," so navedli na MZZ.

Po zadnjih uradnih podatkih je obseg sredstev za uradno razvojno pomoč Slovenije v letu 2017 znašal 67,09 milijona evrov, kar predstavlja 0,16 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). 45,12 milijona evrov ali dve tretjini predstavlja večstranska razvojna pomoč, predvsem prek Evropske unije, sistema Organizacije združenih narodov in Skupine Svetovne banke, 21,96 milijona evrov ali eno tretjino pa predstavlja dvostranska razvojna pomoč, so pojasnili na MZZ.

Slovenija kot članica mednarodne skupnosti sooblikuje politike in ukrepe za reševanje globalnih razvojnih izzivov. Po višini bruto nacionalnega dohodka na prebivalca se uvršča med gospodarsko razvite države sveta in je od leta 2004 donatorica uradne razvojne pomoči. Sredstva za uradno razvojno pomoč se izplačujejo iz nacionalnega proračuna.

Kaj je največja težava humanitarne pomoči?

Čeprav humanitarne organizacije vsako leto rešijo in zaščitijo na desetine milijonov ljudi in je njihova pomoč bolj relevantna, pravočasna in učinkovita kot kdaj koli prej, pa humanitarne akcije niso vedno tako hitre, kot bi morale biti, pomoč je neenakomerno razporejena.

Na MZZ menijo, da največjo težavo pri zagotavljanju humanitarne pomoči državam, ki so jih navedli kot najbolj kritične, predstavlja težek dostop do ljudi: "Pa naj bo to zaradi oviranja dostopa humanitarnih organizacij do ljudi v stiski ali zaradi konflikta ali zaradi težke dostopnosti terena. Prav tako so na kriznih območjih pogosto prisotne kršitve mednarodnega humanitarnega prava ter humanitarnih načel, kar predstavlja visoko tveganje za humanitarne delavce," so izpostavili.

Kakšne so rešitve?

Na MZZ so prepričani, da je prvi pogoj za bolj učinkovito humanitarno pomoč spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in humanitarnih načel ter človekovih pravic. K večji učinkovitosti bi pripomoglo tudi povezovanje varnosti, humanitarne pomoči in razvoja. Krepitev odpornosti skupnosti v prizadetih državah bi pripomogla, da se lažje spopadajo s krizami, tako z naravnimi nesrečami kot tistimi, ki jih povzroči človek.

Pri tej problematiki imata velik pomen trajnost in dolgoročnost delovanja, še razmišljajo na MZZ: "Humanitarne prispevke zato večkrat dopolnimo z razvojnimi projekti. Haitiju smo na primer po tajfunu Haiyan namenili humanitarni prispevek in financirali obnovo šole ter prehrano v šoli. V Ukrajini smo humanitarni prispevek dopolnili s projektom rehabilitacije ukrajinskih otrok. Po poplavah leta 2014 smo Bosni in Hercegovini in Srbiji namenili humanitarni prispevek ter kar štiri razvojne projekte namenili poplavni obnovi in zmanjšanju tveganja za nesreče. Prav tako si s preventivnim delovanjem prizadevamo za zmanjšanje ranljivosti in tveganja za krize ter krepitev odpornosti."