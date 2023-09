Slovenija kot intervenientka v zadevi Ukrajina proti Rusiji

Postopka se prvič pred Medržavnim sodiščem udeležuje 32 držav, ki so skladno s 63. členom statuta sodišča izkoristile pravico do interveniranja.

Stališča Slovenije je na ustni obravnavi predstavil generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov Marko Rakovec. Poudaril je integriteto delovanja Meddržavnega sodišča, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v dobri veri in spoštovanje pomena, ki ga ima Konvencija o genocidu.

"Namen konvencije je preprečevanje enega izmed največjih mednarodnih grozodejstev. Zato je bistvenega pomena, da se besedilo konvencije, njena pravilna razlaga in uporaba ohranjajo pri doseganju njene celovitosti, to je pri doseganju in uresničevanju izključno humanitarnega in civilizacijskega namena v mednarodni skupnosti," so zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve.

Kot še dodajajo, udeležba v postopku pred "svetovnim sodiščem" Slovenijo postavlja v krog držav zagovornic spoštovanja mednarodnega prava in sprejetih mednarodnih obveznosti.