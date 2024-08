Slovenija kot partner pri doseganju kolektivne varnosti

Včeraj smo obširno poročali o največji izmenjavi zapornikov, ujetnikov in vohunov po hladni vojni. Del te zgodbe je bila namreč tudi Slovenija, saj sta bila zakonca, ki sta se v Ljubljani izdajala za argentinska državljana skupaj z otrokoma, v resnici ruska vohuna. V odmevni raciji so ju prijeli konec leta 2022, ta teden obsodili in takoj naslednji dan posadili na letalo za Ankaro. O izmenjavi obsojencev med zahodnimi zavezniki in Rusko federacijo bosta danes ob 17.30 spregovorila tudi premier Robert Golob in državni sekretar v njegovem v kabinetu Vojko Vovk.

Slovenija se je potrdila kot zaupanja vreden in enakovreden partner pri doseganju kolektivne varnosti, je sinoči sporočil državni sekretar Vojko Volk.

Pojasnil je, da je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) na podlagi intenzivnega sodelovanja s partnerskimi obveščevalnimi službami EU, ZDA in Nata izvedla aktivnosti, s katerimi je Slovenija sodelovala v obsežni izmenjavi obsojencev in pripomogla k izmenjavi evropskih, ameriških in ruskih državljanov.

"S tem smo prispevali k izpustitvi oseb, ki jim je bila v Ruski federaciji neupravičeno odvzeta prostost in so bili po krivem obsojeni, tudi na smrt, zaradi opravljanja novinarskega dela, zaradi osebnih ali političnih prepričanj ali pa zaradi opozarjanja na kršitve temeljnih človekovih pravic in svoboščin v Ruski federaciji. Ob tem ostajajo naše misli z vsemi, ki v zaporih Ruske federacije prestajajo kazni samo zato, ker nasprotujejo nesmiselni vojni zoper Ukrajino in nimajo pravice do svobodnega izražanja," je včeraj poudaril Volk.

Največja izmenjava med Rusijo in Zahodom FOTO: AP icon-expand

Slovenija se s tem po njegovih besedah potrjuje kot zaupanja vreden in enakovreden partner pri doseganju kolektivne varnosti, ki dosledno zagovarja načela medsebojne podpore in solidarnosti, kar prispeva k varnosti vseh državljanov in vseh članic zavezništev, tako EU kot Nato. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so bili vključeni "v to izjemno odmevno, predvsem pa obsežno in enkratno mednarodno operacijo". Dokazali so visoko strokovnost in potrdili, da sistem slovenske nacionalne varnosti deluje tudi v najzahtevnejših razmerah, je sklenil.