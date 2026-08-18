Slovenija kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo

Letalstvo Slovenske vojske bo orožje z dometom 3000 metrov uporabilo za neposredno ognjeno podporo kopenskim silam vojske in zavezništva. Piloti in usmerjevalci združenih ognjev bodo rakete redno uporabljali tudi za usposabljanje in urjenje. Naročnik pričakuje dobavo prvih 1500 kosov v letu 2028, dobavitelj pa naj bi preostalih 1500 kosov dostavil leto dni pozneje, so pojasnili na ministrstvu.

Finančni načrt Slovenske vojske za leti 2028 in 2029 že vključuje sredstva za ta nakup. Prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov, ki je sestavni del proračunskih dokumentov, so pojasnili.

Ministrstvo vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja trenutno še poteka, so zapisali.